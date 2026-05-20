Il 22 ottobre parte il viaggio Roma-Istanbul di La Dolce Vita Orient Express: quanto costa vivere l'esperienza

La Dolce Vita Orient Express torna a viaggiare con un nuovo percorso che unisce eleganza, storia e atmosfere senza tempo. La partenza è prevista da Roma il 22 ottobre, dando vita a un’esperienza esclusiva ispirata ai celebri viaggi ferroviari del passato.

Il convoglio reinterpreta in chiave moderna il fascino dell’Orient Express, combinando lusso italiano, comfort contemporaneo e suggestioni orientali. Dopo un itinerario di cinque giorni e quattro notti attraverso paesaggi spettacolari e città storiche, il treno raggiungerà Istanbul, storica destinazione simbolo di questa iconica tratta ferroviaria.

La Dolce Vita Orient Express da Roma a Istanbul, i dettagli sull'itinerario

Il viaggio del La Dolce Vita Orient Express inizia da Roma con una partenza serale e una prima fermata nella romantica Venezia, famosa per i suoi canali e gli eleganti palazzi storici.

Il percorso prosegue poi verso Budapest, città simbolo dell’antica Europa centrale e custode del fascino imperiale dell’Ottocento. Successivamente il treno attraversa la Romania facendo tappa a Brașov e Sinaia, immerse nei suggestivi paesaggi dei Carpazi tra castelli medievali, foreste e borghi ricchi di storia.

Qui l’atmosfera cambia completamente, regalando ai viaggiatori un’esperienza più autentica e lontana dal ritmo frenetico delle grandi città moderne. L’ultima parte dell’itinerario conduce in Turchia fino alla spettacolare Istanbul, metropoli sospesa tra Europa e Asia e segnata dall’incontro di culture millenarie. Il viaggio si conclude sulle rive del Bosforo, luogo simbolico dove Oriente e Occidente si incontrano in uno scenario unico al mondo.

I costi e come prenotare

I viaggi sulla tratta Roma-Istanbul del La Dolce Vita Orient Express possono essere prenotati attraverso il servizio dedicato disponibile sul sito ufficiale del celebre treno di lusso. Le tariffe partono da circa 3.500 euro a persona per notte nelle cabine Deluxe, mentre le esclusive Suite arrivano a costare fino a circa 4.700 euro a notte. L’esperienza è pensata per chi desidera un viaggio raffinato e immersivo, tanto che i posti per la partenza inaugurale del 22 ottobre risultano già molto richiesti.

Gli ambienti interni reinterpretano l’eleganza italiana degli anni Sessanta con uno stile moderno curato dallo studio Dimorestudio. Materiali ricercati, colori caldi e dettagli sofisticati creano un’atmosfera esclusiva ma discreta, lontana dagli eccessi del lusso tradizionale. Grande attenzione è riservata anche alla cucina di bordo, affidata allo chef tristellato Heinz Beck, celebre per il ristorante La Pergola di Roma.