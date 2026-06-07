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Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno

Una perturbazione atlantica coinvolgerà con temporali le regioni del Nord mentre al Centro-sud sarà protagonista l'Anticiclone. La tendenza meteo dal 10 giugno
Tendenza7 Giugno 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it
Tendenza7 Giugno 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it

La struttura di alta pressione, che si è rafforzata sul Mediterraneo e sull’l’Italia, martedì si indebolirà sul suo bordo più settentrionale a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la n. 3 di giugno). Questo sistema perturbato, in transito sull’Europa centrale, tra martedì e mercoledì dovrebbe dar luogo sul Nord Italia ad una fase di piogge e temporali più diffusi.

Tendenza meteo dal 10 giugno: fase instabile con temporali diffusi al Nord mercoledì


Più nel dettaglio la giornata di mercoledì 10 sarà nuvolosa e piovosa, con anche il rischio di locali temporali, sui settori alpini centro-orientali tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli con coinvolgimento nel pomeriggio anche di pianure e coste del Friuli Venezia Giulia; fenomeni più occasionali e isolati dovrebbero interessare anche le Alpi occidentali e le aree di pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. In Liguria, Emilia meridionale, Romagna e, soprattutto, al Centro-Sud il tempo resterà stabile e soleggiato con qualche velatura di passaggio fino alle regioni centrali; su quelle meridionali e nelle due Isole maggiori il cielo sarà sereno. Le temperature rimarranno elevate al Centro-Sud e su parte dell’Emilia Romagna, con valori fino a sfiorare la soglia dei 35 gradi nelle aree interne del Sud e della Sicilia; nel resto del Nord le correnti più fresche determineranno un calo termico, con valori anche leggermente inferiori alla norma. Sarà una giornata un po’ ventosa tra il Mar Ligure, il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna per venti dai quadranti occidentali con mari mossi; venti ancora deboli e mari calmi o poco mossi altrove.
Già giovedì la perturbazione potrebbe essersi allontanata verso i Balcani e l’est europeo favorendo un rapido deciso miglioramento sul Nord Italia dove, però, il clima resterà un po’ più fresco del normale; qualche temporale pomeridiano potrebbe invece formarsi nelle aree interne del Centro-Sud.
A fine giornata temperature in calo anche nelle regioni centro-meridionali per l’attivazione di venti tesi settentrionali in grado di sospingere fin verso il Mediterraneo centrale aria più fresca.
Secondo le attuali proiezioni modellistiche, venerdì potrebbe essere una giornata soleggiata ma ventosa al Centro-Sud per l’insistenza dei venti settentrionali. Le temperature dovrebbero subire un ulteriore generale calo con clima decisamente fresco soprattutto su tutto il versante adriatico.
L’evoluzione successiva resta incerta ma è possibile un rinforzo dell’alta pressione con venti da nord in attenuazione e temperature in ripresa.

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Ultimo aggiornamento Domenica 07 Giugno ore 15:55

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