Estate 2026, quando conviene partire: i giorni e le settimane più economiche secondo Skyscanner

Viaggiare in estate è da sempre uno dei periodi più "caldi" dell'anno con milioni di italiani pronti a preparare le valigie e partire per nuove avventure. Lo scenario quest'anno non è sicuramente dei migliori considerando le guerre in corso e l'aumento generale dei prezzi. Skyscanner ha condiviso comunque una sorta di vademecum indicando i giorni e le settimane migliori per risparmiare con le prenotazioni.

Estate 2026, dove andare? Come risparmiare secondo Skyscanner

L'estate è da sempre uno dei periodi dell'anno preferiti da milioni di persone pronti a viaggiare potendo sfruttare diverse settimane di ferie. E la crisi mondiale e le conseguenze del confitto mediorientale non sembrano frenare il desiderio di milioni di italiani pronti a prenotare le vacanze. Il settore viaggi, infatti, nonostante l'aumento generali dei prezzi è ancora oggi in positivo con circa il 61% delle famiglie italiane pronte a prenotare un viaggio nei prossimi mesi.

Viaggiare sì, ma con un occhio attento agli sconti e ai prezzi. Per questo, Skyscanner ha deciso di pubblicare una guida per organizzare i viaggi estivi al meglio indicando i giorni e le settimane più economiche per prenotare ottimizzando i costi.

Lo Smarter Summer Report di Skyscanner ha individuato nella settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio la più economica in cui prenotare e organizzare una vacanza. In questa settimana, infatti, è possibile prenotare un volo ad un costo più basso rispetto alle settimane centrali di luglio ed agosto. Da sempre queste settimane sono le più care considerando perché ricadono nel periodo delle ferie standard per milioni di italiani.

Skyscanner: la settimana e il giorno più economico in cui prenotare per l'estate 2026

Prenotare un volo e una vacanza nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio risulta più economico non solo per la domanda delle tariffe aeree, ma anche per i prezzi di hotel e strutture alberghiere. Naturalmente si tratta di un periodo indicato solo per chi lavorativamente è più flessibile nella scelta dei giorni.

Ma qual è il giorno più economico in cui prenotare? Secondo lo Summer Report di Skyscanner il giorno della settimana più "tranquillo" in cui prenotare un volo per una vacanza in estate è il venerdì. La motivazione è semplice: il costo dei biglietti sale vertiginosamente in concomitanza dei weekend, dal sabato alla domenica, mentre diminuisce di tanto nei giorni infrasettimanale.

Una minore richiesta di biglietti spinge le compagnie aeree ad abbassare i prezzi applicando così tariffe scontate e più economiche. In fase di prenotazione Skyscanner invita ad impostare date flessibili in modo da poter trovare con facilità le soluzioni migliori e più economiche per l'estate 2026!