Rombo bianco su blu: significato del nuovo cartello stradale in Europa e multe associate

C'è in Europa, soprattutto in Spagna e in Francia, un cartello stradale con un rombo bianco su sfondo blu. Quale è il significato di questo particolare segnale verticale che troviamo nelle strade europee? Quali sono le multe se non si rispetta tale cartello?

Ecco cosa deve sapere chi si metterà in viaggio nei Paesi della Comunità Europea dove il cartello compare già e cosa dobbiamo sapere qualora dovesse comparire anche in Italia.

Rombo bianco su fondo blu: cosa significa questo cartello stradale europeo?

Il cartello stradale con un rombo bianco su sfondo blu che compare in diversi Stati europei, soprattutto in Francia e Spagna, e che da decenni è presente negli Stati Uniti d'America, sta a indicare le cosiddette corsie HOV, ovvero High Occupancy Vehicle, che sono riservate ai veicoli con più persone a bordo o a basso impatto ambientale.

Non è dunque un cartello stradale di divieto o pericolo, visti anche i colori utilizzati, ma comunque rispetta una indicazione importante che sottolinea la volontà di promuovere stili di vita ecosostenibili. In che modo? Per capire come si possa raggiungere l'obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle grandi città occorre comprendere bene chi può viaggiare nelle corsie indicate dal cartello.

Le corsie HOV, indicate da questo particolare cartello, sono corsie speciali adibite per il transito alle sole vetture con almeno due occupanti, alle quali a seconda delle legislazioni locali possono aggiungersi anche taxi, oppure mezzi di trasporto pubblico, moto e in qualche caso veicoli elettrici.

Ricapitolando, il cartello con il rombo bianco su sfondo blu si trova sulla sinistra della carreggiata e indica che quella corsia non tutti possono utilizzarla liberamente. L’accesso è infatti riservato a:

Auto con almeno due persone a bordo;

Veicoli con tre o più occupanti quando indicato da pannelli integrativi;

Autobus e mezzi di trasporto pubblico;

Taxi;

Veicoli elettrici o a bassissime emissioni;

Veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità

Le corsie Hov in America, Francia e Spagna

In America le corsie Hov esistono già dagli anni 70. Ne esistono anche di diverse tipologie tanto che alcune sono attive solo in determinati orari, altre sono accessibili a pagamento anche da veicoli con un solo conducente, mentre altre ancora sono riservate a veicoli con almeno tre occupanti.

In Francia e Spagna, invece, esistono corsie Hov per vetture con due o più passeggeri. Cosa succede se non si rispetta la regola? Ebbene in Spagna se si viaggia su una corsia Hov con un auto con un solo passeggero si può rischiare una sanzione pecuniaria che può anche superare i 200 euro.