Le città più straordinarie del mondo: la classifica Best Cities 2026 di Time Out

Quali sono le città più stimolanti del mondo in cui vivere o fare un viaggio? A rivelarlo è la classifica Best Cities 2026 realizzata da Time Out insieme a Intrepid Travel, che ogni anno seleziona le mete urbane più interessanti del pianeta.

La lista premia le città che riescono a distinguersi per vitalità, creatività e qualità della vita. La valutazione si basa soprattutto sulle opinioni di chi le abita ogni giorno. Tra i criteri considerati ci sono cultura, cucina, divertimento e opportunità di socialità. Il risultato è una panoramica delle destinazioni urbane più dinamiche e attrattive a livello globale.

Le città più straordinarie del mondo, la classifica 2026 di Time Out

Melbourne conquista il primo posto tra le città più interessanti del mondo secondo Time Out. La metropoli australiana è stata premiata soprattutto per la sua vivace vita culturale, la qualità della cucina e il ricco calendario di eventi che animano la città durante tutto l’anno.

Considerata una delle capitali sportive e culturali dell’Australia, Melbourne ospita manifestazioni di fama internazionale come gli Australian Open, il Gran Premio d'Australia di Formula 1, la finale dell’Australian Football League e il tradizionale Boxing Day Test.

Oltre allo sport, la città è apprezzata per i suoi quartieri pieni di locali panoramici, cinema indipendenti e vicoli decorati con opere di street art che rendono l’ambiente urbano creativo e dinamico. Secondo il sondaggio, il 94% dei residenti valuta molto positivamente la scena gastronomica mentre il 92% apprezza l’offerta culturale e artistica.

La classifica Best Cities 2026 mostra una grande varietà di destinazioni provenienti da diversi continenti. Tra le prime dieci posizioni figurano sia grandi metropoli internazionali sia città ricche di storia e cultura.

Al secondo posto si trova Shanghai, nota per il contrasto tra edifici storici e architetture ultramoderne. Sul terzo gradino del podio compare Edimburgo, famosa per il suo patrimonio storico e la vivace scena artistica.

Nella top ten compaiono anche metropoli iconiche come Londra e New York, che continuano a essere punti di riferimento culturali a livello globale.

Completano la lista città molto amate dai viaggiatori come Città del Capo, Città del Messico, Bangkok, Seul e Tokyo, destinazioni che negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita turistica.

Città più straordinarie del mondo, Italia non presente in classifica

Nella classifica Best Cities 2026 pubblicata da Time Out non compare nessuna città italiana tra le prime posizioni. Il nostro Paese non è presente neppure nelle posizioni successive della graduatoria dedicata alle città più interessanti del mondo.

Dall’undicesimo al venticinquesimo posto figurano infatti altre importanti destinazioni internazionali come Zurigo, Rio de Janeiro, Copenaghen e San Paolo.

Nella lista ci sono anche grandi centri urbani come Hong Kong, Cracovia, Porto e Guadalajara. Tra le città selezionate figurano inoltre Madrid, Valencia, Sydney, Parigi, Singapore, Marrakech e Hanoi.

Nonostante la presenza di diverse città europee nella graduatoria, nessuna località italiana è riuscita a entrare nella lista. Questo significa che, secondo i criteri utilizzati dallo studio, il nostro Paese non si distingue abbastanza per qualità della vita urbana, creatività o offerta culturale rispetto ad altre metropoli internazionali.