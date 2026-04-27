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Meteo, in arrivo una parentesi ventosa, con aria più fredda. Le previsioni per il primo maggio

Forti sbalzi termici: massa d’aria fredda, con effetti in particolare sulla fascia adriatica. Successivamente nel weekend le temperature torneranno a salire
Tendenza27 Aprile 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
Tendenza27 Aprile 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it

Durante i prossimi giorni l’area di alta pressione presente sull’Oceano Atlantico settentrionale sposterà il suo centro sul mare del Nord. Lungo il bordo orientale dell’anticiclone si muoverà una massa d’aria relativamente fredda diretta dalla Russia verso la penisola balcanica che sfiorerà anche il nostro Paese, in particolare la fascia adriatica. Successivamente le temperature torneranno a salire nel corso del fine settimana.

Giovedì 30 aprile al mattino piogge residue sul Piemonte occidentale, possibili rovesci sparsi sul settore del medio versante adriatico e sulla Calabria meridionale. In giornata ampie schiarite al Centro-Nord, possibili temporali nelle zone interne della Sardegna, qualche rovescio sulla Basilicata, sul nord della Calabria e sul nord-est della Sicilia. Temperature senza grandi variazioni sulle Isole maggiori; in calo sul resto del Paese, più sensibile in Pianura Padana, sull’Appennino e sulle regioni adriatiche. Venti da deboli a moderati nord-orientali.

Venerdì 1° maggio, cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni centro-settentrionali e del Sud. Sulle Isole maggiori e sulla Calabria cielo più nuvoloso. Il rischio di brevi rovesci sarà più alto nel sud della Calabria, sulla Sicilia meridionale e orientale. Venti moderati settentrionali sulle regioni centro-meridionali. Temperature in diminuzione al Sud e sulle Isole.

Dall’analisi degli ultimi aggiornamenti appare probabile che il successivo fine settimana sarà caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato, con temperature in progressivo rialzo. Possibile aumento della nuvolosità sul Nord-Ovest nel corso di domenica 3 maggio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile ore 17:53

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