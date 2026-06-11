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Meteo 11 giugno: instabile al Centro-Sud! Venti e calo termico: ecco dove

Oggi (giovedì 11 giugno) la perturbazione n.3, prima di dirigersi verso i Balcani, coinvolgerà il Centro-Sud. Aria più fresca e venti in rinforzo
Previsione11 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione11 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione atlantica, responsabile della fase di maltempo con forti temporali su parte del Nord Italia (perturbazione n.3 del mese), dalle prime ore di questo giovedì 11 si dirigerà verso i Balcani, favorendo un rapido miglioramento nelle regioni settentrionali ma coinvolgendo il Centro-Sud, dove darà luogo a episodi di instabilità, in particolare nel versante adriatico, per poi allontanarsi definitivamente dal nostro Paese venerdì 12.

La perturbazione in transito sarà seguita da aria più fresca e da un rinforzo dei venti settentrionali: giovedì le temperature sono previste in calo al Centro e in Sardegna, venerdì nelle regioni meridionali e in Sicilia.

Nel fine settimana si conferma un deciso rinforzo dell’alta pressione che si rafforzerà sul Mediterraneo e sull’Italia, garantendo giornate prevalentemente soleggiate e con temperature in rapido rialzo già da sabato 13 in quasi tutta l’Italia.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 11 giugno

Tempo instabile nelle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, nelle aree interne del Centro e nell’Appennino meridionale; in tutte queste zone si avrà lo sviluppo da metà giornata di rovesci e temporali sparsi, al mattino anche bella Venezia Giulia e in Romagna. Nel resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato sin dal mattino, con un po’ di nuvole innocue nei versanti tirrenici, ionici e nelle Isole. In serata ancora qualche pioggia o rovescio insisterà in Abruzzo, Molise e Puglia, con temporali in Salento.

Temperature minime in deciso calo al Nord; massime in diminuzione in Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al Sud e Sicilia. Venti anche forti di Maestrale in Sardegna, moderati al Centro-Sud e Bora sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 12 giugno

Residua nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia; sereno o poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il Centro-Sud, a parte delle nuvole in Salento e Calabria.

Temperature minime in calo al Centro e in Sardegna; massime in calo al Sud e Sicilia. Venti moderati o tesi di Maestrale e Tramontana al Centro-Sud, con mari mossi o molto mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno ore 15:13

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