FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando

Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando

Alta pressione ancora salda al Centro-sud mentre il Nord vedrà condizioni di instabilità con episodi di maltempo. Generale calo termico. La tendenza
Tendenza8 Giugno 2026 - ore 12:10 - Redatto da Meteo.it
Tendenza8 Giugno 2026 - ore 12:10 - Redatto da Meteo.it

Mentre la struttura di alta pressione resta ben salda in questa prima metà della settimana al Centro-Sud Italia, la perturbazione atlantica numero 3 di giugno, in transito sull’Europa centrale, riporta condizioni di instabilità con episodi di maltempo al Nord. L’evoluzione nella seconda parte della settimana sarà caratterizzata da almeno un paio di giornate più ventose e da un sensibile calo termico.

Tendenza meteo: giovedì e venerdì vento e calo termico

Giovedì la perturbazione si sposterà sui Balcani, favorendo un deciso miglioramento in gran parte del Nord Italia, seguita da un moderato rinforzo dei venti settentrionali, Foehn sulle Alpi e vicine aree di pianura del Nord-Ovest, Bora sull’alto Adriatico, Maestrale teso in Sardegna e mari circostanti. La coda della perturbazione dovrebbe riuscire a lambire l’Adriatico, causando un temporaneo aumento dell’instabilità con sviluppo di temporali in Emilia-Romagna, Marche, Appennino centro-meridionale e Puglia; fenomeni che venerdì insisteranno solo in Puglia, Basilicata e Calabria. Giovedì le temperature subiranno un deciso calo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, tranne nelle zone di Piemonte e Lombardia interessate dal Foehn e le coste tirreniche. All’estremo Sud è previsto un temporaneo ulteriore rialzo. La ventilazione settentrionale venerdì si farà più intensa e diffusa al Centro-Sud e Sicilia, dove Maestrale e Tramontana spingeranno l’aria più fresca: infatti le temperature caleranno sensibilmente in queste regioni, mentre un ulteriore calo si avvertirà anche nel medio versante adriatico.
La tendenza per sabato e domenica ha ancora un margine di incertezza, ma è probabile un rinforzo dell’alta pressione in tutto il Paese, l’attenuazione dei venti settentrionali e temperature in risalita.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
    Tendenza7 Giugno 2026

    Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno

    Una perturbazione atlantica coinvolgerà con temporali le regioni del Nord mentre al Centro-sud sarà protagonista l'Anticiclone. La tendenza meteo dal 10 giugno
  • Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
    Tendenza6 Giugno 2026

    Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno

    La prossima settimana si profila soleggiata e calda al Centro-sud mentre il Nord verrà lambito da una perturbazione. La tendenza meteo dal 9 giugno
  • Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al Nord
    Tendenza5 Giugno 2026

    Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al Nord

    Si intensifica il caldo al Sud e sulla Sicilia con punte verso i 35 gradi. Più instabile al Nord, specie sulle Alpi. La tendenza meteo dall'8 giugno
  • Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenza
    Tendenza4 Giugno 2026

    Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenza

    Alta pressione in rinforzo la prossima settimana con tempo stabile soprattutto al Centro-sud. Al Nord tempo a tratti instabile. La tendenza meteo dall'8 giugno
Ultime newsVedi tutte
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Tendenza7 Giugno 2026
Meteo, fase instabile al Nord con temporali: la tendenza dal 10 giugno
Una perturbazione atlantica coinvolgerà con temporali le regioni del Nord mentre al Centro-sud sarà protagonista l'Anticiclone. La tendenza meteo dal 10 giugno
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
Tendenza6 Giugno 2026
Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno
La prossima settimana si profila soleggiata e calda al Centro-sud mentre il Nord verrà lambito da una perturbazione. La tendenza meteo dal 9 giugno
Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al Nord
Tendenza5 Giugno 2026
Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al Nord
Si intensifica il caldo al Sud e sulla Sicilia con punte verso i 35 gradi. Più instabile al Nord, specie sulle Alpi. La tendenza meteo dall'8 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 16:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154