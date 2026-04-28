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Meteo, oggi, martedì 28 aprile, tempo più instabile al Nord

Lento indebolimento dell’alta pressione a iniziare dalle regioni settentrionali, raggiunte dall’avanguardia instabile di una perturbazione nord atlantica
Previsione28 Aprile 2026 - ore 06:30 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Aprile 2026 - ore 06:30 - Redatto da Meteo.it

Si conferma a partire da oggi, martedì 28 aprile, un lento indebolimento dell’alta pressione a iniziare dalle regioni settentrionali, raggiunte dall’avanguardia instabile di una perturbazione nord atlantica (la n. 4 del mese) con effetti concentrati per lo più tra Alpi e Piemonte. Primi lievi cali termici in queste aree mentre altrove insiste ancora un caldo anomalo destinato però a ridimensionarsi, almeno temporaneamente, un po’ dappertutto entro venerdì 1° maggio.

La perturbazione infatti scivolerà lentamente lungo la Penisola tra domani e venerdì 1° maggio con effetti ancora incerti in termini di precipitazioni ma comunque seguita da una intensa e fresca ventilazione di Grecale/Tramontana che investirà prima l’alto Adriatico e poi il Centro-Sud.

Ne conseguirà un calo diffuso delle temperature, più sensibile, con ribassi anche intorno ai 10 gradi, nelle regioni orientali, le più esposte a questo raffreddamento. Le correnti alle spalle del fronte diverranno comunque asciutte con ripristino già per il 1° maggio di un tempo prevalentemente soleggiato e pochi residui episodi di instabilità solo sulla Sicilia.

Nel fine settimana si dovrebbe di nuovo rinforzare l’alta pressione con temperature in rialzo e schiarite diffuse, specie il sabato.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 aprile

Al Centro-Sud prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio. Al Nord nuvolosità in aumento con residue parziali schiarite tra Liguria, Emilia ed alto Adriatico; tempo instabile con alcune precipitazioni, anche temporalesche, più probabili lungo Alpi e Prealpi e in Piemonte.

Temperature massime in leggera flessione nelle aree più instabili del Nord. Valori generalmente compresi tra 21 e 25 gradi, con locali punte fino ai 26-27 tra Emilia, Toscana e Umbria. Venti di Scirocco in moderato rinforzo intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia con mari localmente mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Molte nuvole fin dal mattino su Alpi centrali e Nord-Est con probabili piogge e rovesci sparsi. Sul resto del Nord nuvole più irregolari con qualche iniziale schiarita ampia in Liguria, Romagna e tendenza a un aumento dell’instabilità soprattutto verso sera con rischio di rovesci su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nuvole in moderato aumento lungo l’Appennino centrale e in Sardegna con isolati temporali possibili nel pomeriggio nelle zone interne dell’Isola. Ancora molte le schiarite nel resto del Centro-Sud.

Temperature in calo anche sensibile al Nord-Est e sull’alto Adriatico dove soffierà una Bora anche moderata o tesa. Insiste uno Scirocco fino a moderato su Sardegna e canale di Sicilia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 12:23

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