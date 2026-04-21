La Versilia conquista Forbes: ecco perché sempre più viaggiatori la scelgono

La Toscana è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi collinari e le città ricche di arte e storia, capaci di attirare ogni anno visitatori da ogni angolo del pianeta, ma negli ultimi tempi sta emergendo con forza anche un’altra area della regione: la Versilia, affacciata sul mare e caratterizzata da lunghe spiagge sabbiose e località tutte da scoprire. A riportarla sotto i riflettori è stata la rivista Forbes, che ha recentemente valorizzato questo tratto di costa sottolineandone il crescente interesse a livello internazionale.

La Versilia è una delle mete italiane più amate dai viaggiatori, ecco perché

Tra le zone costiere più amate dai viaggiatori spicca la Versilia, che si estende per circa 20 chilometri lungo il Mar Tirreno e si distingue per fondali bassi, acque calme e litorali facilmente accessibili, perfetti anche per chi viaggia in famiglia. Uno dei suoi principali punti di forza è la posizione strategica, con località come Viareggio raggiungibili in poco più di un’ora da Firenze sia in auto che in treno, rendendola ideale anche per brevi soggiorni.

Ciò che rende oggi questa destinazione particolarmente interessante è il suo equilibrio tra servizi efficienti e autenticità, offrendo qualità della vita e un’esperienza più tranquilla rispetto ad altre mete italiane più affollate. A confermare questa crescita sono anche i dati del Centro Studi Turistici, che tra gennaio e novembre 2025 registrano 738.278 arrivi e oltre 3,17 milioni di presenze, con un aumento rispettivamente dell’1,9% e del 3,5% rispetto all’anno precedente. Cresce anche la durata media dei soggiorni, che raggiunge le 4,3 notti. Un contributo importante arriva dal turismo internazionale, che rappresenta il 46,2% delle presenze totali e segna un incremento del 6,7%.

Dove si trova la Versilia e quali sono i posti più belli da visitare

La Versilia è un territorio piuttosto esteso, con una superficie di circa 160 chilometri quadrati, situato nella parte nord-occidentale della costa della Toscana, all’interno della Provincia di Lucca. Confina verso sud con la Provincia di Pisa e verso nord con la Provincia di Massa-Carrara, mentre nell’entroterra montano delle Alpi Apuane si collega con la Garfagnana. Questa posizione la rende particolarmente comoda per esplorare alcune delle destinazioni più affascinanti della regione.

Tra le località più rinomate spicca Forte dei Marmi, da sempre simbolo di eleganza e ritrovo dell’alta società italiana e internazionale, celebre per stabilimenti esclusivi, boutique di alto livello e ville in stile Liberty immerse nella natura. Più dinamica e accessibile è Viareggio, nota per il suo lungomare, i numerosi stabilimenti balneari e un’atmosfera storica che affonda le radici nell’Ottocento, dove si trovano locali iconici come il Gran Caffè Margherita, frequentato in passato da artisti e intellettuali. A breve distanza dalla costa si trova invece Pietrasanta, considerata il centro culturale e artistico della zona, ricca di gallerie, laboratori artigianali e opere contemporanee.