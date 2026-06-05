Meteo, perturbazione in transito al Centro-nord, caldo al Sud: le previsioni

La perturbazione giunta nella serata di giovedì sulle regioni di Nord-Ovest completa in queste ore il suo passaggio sulle regioni settentrionali, coinvolgendo più direttamente il settore di Nord-Est, più marginalmente quelle del Centro, mentre il Sud resta fuori. Alle sue spalle si potranno ancora osservare alcuni episodi di instabilità atmosferica: essenzialmente al Nord tra questa sera e la mattinata di sabato. In seguito, a partire dal fine settimana, si conferma una nuova espansione dell’alta pressione sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale e il ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato: molto più evidente al Centro-Sud, mentre il Nord fino a giovedì 11 resterà ai margini della cupola anticiclonica e risentirà maggiormente del flusso umido atlantico, in seno la quale si muoveranno alcune perturbazioni, che potranno rinnovare le condizioni di instabilità osservate sino ad oggi. Dal punto di vista termico, dopo il calo atteso tra oggi e domani sulle regioni del Centro-Nord, da domenica le temperature riprenderanno a salire, riportandosi intorno o poco oltre i 30 gradi. Al Sud e sulla Sicilia, invece, dove già si superano i 30 gradi, per la prossima settimana si profila un’ondata di calore che spingerà i termometri stabilmente verso i 34-35 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 5 giugno

Al Sud e sulle Isole tempo generalmente soleggiato, salvo il passaggio di banchi nuvolosi innocui. Tempo buono anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto d’Italia nuvolosità variabile. In mattinata precipitazioni in esaurimento al Nord-Est. Nel pomeriggio brevi piogge isolate sulla Venezia Giulia, nelle aree interne del Centro e sul medio Adriatico. In serata e nella notte nuova breve fase instabile, con alcuni rovesci o temporali isolati, tra Veneto, Lombardia, est e nord del Piemonte. Temperature: massime in leggero calo al Centro-Nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al Sud con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Venti: moderati tesi di Libeccio su Mar Ligure, di Maestrale sui mari di Sardegna e Corsica. Mari: mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno e il Mare di Sardegna.

Previsioni meteo per sabato 6 giugno

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata al Centro-Sud, salvo banchi nuvolosi passeggeri e per lo più di modesta entità, localmente più consistenti su Toscana, Umbria e Marche e intorno all’Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al Nord mattinata molto nuvolosa, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabili nei settori settentrionali. Dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite sulla valle padana e lungo le coste, tempo ancora instabile e rischio di locali rovesci o temporali lungo la fascia alpina centrale e in Trentino Alto Adige. Caldo anomalo ben oltre la norma al Sud e sulla Sicilia: nell’interno dell’isola valori intorno ai 35 °C. Temperature massime tra 25 e punte di 28-30 nel resto del Centro-Sud; al Nord massime pomeridiane tra 23 e 26 gradi. Venti generalmente deboli. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.