Meteo, 5 giugno con sole al Sud e temporali al Nord: le previsioni

Nelle ultime ore una nuova perturbazione atlantica (la n.2 di giugno) sta attraversando il Nord Italia dove sta portando piogge e temporali diffusi. Fenomeni più sporadici sono attesi al Centro-Sud. Le temperature già diminuite al Nord, entro sabato tenderanno a calare anche in gran parte delle regioni centro-meridionali, rimanendo elevate, anche oltre i 30 gradi, soltanto all’estremo Sud tra Calabria e Sicilia. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima, assisteremo ad una nuova espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo con conseguente ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato al Centro-Sud, salvo isolati e brevi temporali di calore nel pomeriggio in Appennino; il rovescio della medaglia e l’aumento delle temperature che potrebbe dar luogo ad una breve ondata di caldo con valori anche oltre i 35 gradi. Le regioni del Nord saranno invece continuamente lambite dalle perturbazioni in transito sull’Europa centro-settentrionale: le giornate saranno più nuvolose, a tratti instabili e piovose, non solo sulle aree alpine ma localmente anche sulle pianure e sull’alto Adriatico; di conseguenza non si soffrirà il caldo con temperature per lo più nella norma per un inizio di giugno.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 5 giugno

Tempo generalmente soleggiato sulle regioni meridionali. Ampie schiarite anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto d’Italia nubi sparse, accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, Nord-Est, aree interne e adriatiche del Centro. Verso sera tendenza ad una attenuazione dei fenomeni che però saranno ancora possibili. In giornata qualche breve e debole pioggia non esclusa in Sardegna. Temperature in leggero calo al Centro-Nord e Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al Sud con temperature anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia. Venti moderati occidentali su Mar Ligure, Mare di Sardegna e Mare di Corsica. Un po’ ventilato per venti meridionali tra Adriatico e Ionio. Mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno e il Mare di Sardegna; poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per sabato 6 giugno

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata al Centro-Sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l’Appennino con qualche locale rovescio possibile nelle ore pomeridiane sulle aree montuose delle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia. Al Nord mattinata molto nuvolosa con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabili nei settori settentrionali; nel pomeriggio tendenza a schiarite ma con tempo instabile e rischio di locali rovesci o temporali sull’arco alpino. Clima caldo tra Calabria, Basilicata e Sicilia, nell’interno dell’isola valori intorno ai 35 °C. Temperature massime tra 25 e punte di 27-28 nel resto del Centro-Sud; al Nord massime pomeridiane tra 23 e 26 gradi. Venti generalmente deboli. Un po’ mossi il mare di Sardegna e il Mar Ligure di levante, poco mossi gli altri bacini.