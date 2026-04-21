Arriva il Frecciarossa Roma-Berlino: così cambia il modo di viaggiare in Europa

Entro il 2028 potrebbe diventare normale lasciare da parte file ai controlli, check-in e attese ai gate, grazie a un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità tra Roma e Berlino, diretto e senza cambi, con tempi di viaggio in grado di competere con quelli dell’aereo. L’iniziativa nasce da una cooperazione tra compagnie ferroviarie europee che vogliono rivoluzionare il modo di spostarsi nel continente. Il progetto punta a creare una rete efficiente e continua tra le principali città europee.

Arriva il Frecciarossa Roma - Berlino, le prime tratte

Il progetto ferroviario non verrà attivato in un’unica fase, ma seguirà un percorso graduale con passaggi ben programmati. Tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 sono previsti i primi collegamenti diretti tra Roma e Monaco di Baviera e tra Milano e Monaco, con una frequenza iniziale di quattro corse giornaliere. Il viaggio tra Roma e Monaco richiederà circa otto ore e trenta minuti, includendo fermate in città chiave come Firenze, Bologna, Verona, Trento, Bolzano e Innsbruck.

Più rapido sarà invece il collegamento Milano-Monaco, con una durata stimata intorno alle sei ore e mezza. Il vero salto di qualità si concretizzerà a dicembre 2028, quando entrerà in funzione il Tunnel di Base del Brennero, permettendo di estendere le tratte fino a Berlino. In questa fase verranno introdotti anche collegamenti diretti come Milano-Berlino e Napoli-Berlino.

A pieno regime, il sistema offrirà circa dieci viaggi al giorno tra Italia e Germania. Questo sviluppo renderà il treno una scelta concreta per i viaggi internazionali, alternativa all’aereo. I tempi previsti per coprire la distanza tra Roma e Berlino varieranno tra nove e dodici ore, a seconda delle fermate e delle condizioni operative.

Treni ad alta velocità, entro il 2040 più collegamenti con le città europee

Il continente europeo sta attraversando una trasformazione importante nel settore ferroviario, con l’intento di rendere gli spostamenti su rotaia più veloci, organizzati ed ecologici. Entro il 2040 è prevista una rete ad alta velocità capace di collegare le principali città, permettendo viaggi diretti anche su lunghe distanze, come da Milano fino a Helsinki. Il progetto mira a ridurre i tempi di percorrenza e a migliorare sensibilmente la qualità del servizio offerto ai passeggeri.

Secondo i piani, dalla stazione di Milano Repubblica partiranno ogni giorno circa 30 treni diretti verso Helsinki, con fermate in centri come Monza e altre località lungo il percorso. Un numero analogo di collegamenti unirà Milano a Parigi, proseguendo poi fino a Lisbona e creando una linea diretta tra Italia e Portogallo. Sono previsti anche collegamenti verso il Nord Europa, tra cui tre corse giornaliere da Milano Centrale a Rotterdam passando per Monaco di Baviera. Inoltre, saranno attivati treni notturni veloci che collegheranno Amsterdam con Milano e Torino con Praga, transitando da Milano Repubblica.