Meteo, martedì 28 aprile l'alta pressione inizia a cedere al Nord

Si conferma a partire da martedì 28 aprile un lento indebolimento dell’alta pressione a iniziare dalle regioni settentrionali, raggiunte dall’avanguardia instabile di una perturbazione nord atlantica (la n. 4 del mese) con effetti concentrati per lo più tra Alpi e Piemonte. Primi lievi cali termici in queste aree mentre altrove insiste ancora un caldo anomalo destinato però a ridimensionarsi, almeno temporaneamente, un po’ dappertutto entro venerdì 1° maggio.

La perturbazione infatti scivolerà lentamente lungo la Penisola tra mercoledì 29 aprile e venerdì 1° maggio con effetti ancora incerti in termini di precipitazioni ma comunque seguita da una intensa e fresca ventilazione di Grecale/Tramontana che investirà prima l’alto Adriatico e poi il Centro-Sud.

Ne conseguirà un calo diffuso delle temperature, più sensibile, con ribassi anche intorno ai 10 gradi, nelle regioni orientali, le più esposte a questo raffreddamento. Le correnti alle spalle del fronte diverranno comunque asciutte con ripristino già per il 1° maggio di un tempo prevalentemente soleggiato e pochi residui episodi di instabilità solo sulla Sicilia.

Nel fine settimana si dovrebbe di nuovo rinforzare l’alta pressione con temperature in rialzo e schiarite diffuse, specie il sabato.

Previsioni meteo per martedì 28 aprile

Al Centro-Sud prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio. Al Nord nuvolosità in aumento con residue parziali schiarite tra Liguria, Emilia ed alto Adriatico; tempo instabile con alcune precipitazioni, anche temporalesche, più probabili lungo Alpi e Prealpi e in Piemonte.

Temperature massime in leggera flessione nelle aree più instabili del Nord. Valori generalmente compresi tra 21 e 25 gradi, con locali punte fino ai 26-27 tra Emilia, Toscana e Umbria. Venti di Scirocco in moderato rinforzo intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia con mari localmente mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Molte nuvole fin dal mattino su Alpi centrali e Nord-Est con probabili piogge e rovesci sparsi. Sul resto del Nord nuvole più irregolari con qualche iniziale schiarita ampia in Liguria, Romagna e tendenza a un aumento dell’instabilità soprattutto verso sera con rischio di rovesci su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nuvole in moderato aumento lungo l’Appennino centrale e in Sardegna con isolati temporali possibili nel pomeriggio nelle zone interne dell’Isola. Ancora molte le schiarite nel resto del Centro-Sud.

Temperature in calo anche sensibile al Nord-Est e sull’alto Adriatico dove soffierà una Bora anche moderata o tesa. Insiste uno Scirocco fino a moderato su Sardegna e canale di Sicilia.