Meteo, da martedì 28 aprile l'alta pressione inizierà a cedere

Ci attendono in settimana altri sbalzi termici sull’Italia: dal caldo anomalo che ci accompagnerà fino a mercoledì 29 aprile, al freddo insolito atteso tra giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio, per riprendere con il caldo da inizio estate tra domenica 3 e la prima settimana di maggio.

L’alta pressione, inizialmente ancora ben salda sul Mediterraneo centrale, tenderà ad indebolirsi temporaneamente a partire da martedì 28 aprile nelle regioni settentrionali, raggiunte da una perturbazione nord atlantica (la n. 4) in un mese piuttosto avaro in termini di passaggi perturbati e di fatto quindi anche poco piovoso.

Questa perturbazione scivolerà lentamente lungo la Penisola tra mercoledì 29 e venerdì sera con effetti ancora molto incerti in termini di precipitazioni, in un contesto di tempo tra il variabile e l’instabile. Alle spalle del fronte si attiverà una intensa e fresca ventilazione di Grecale/Tramontana che investirà prima l’alto Adriatico e poi il Centro-Sud, apportando un calo sensibile delle temperature: tra mercoledì 29 e venerdì 1° maggio il ribasso sarà notevole, anche intorno ai 10 gradi nelle regioni orientali, le più esposte a questo raffreddamento.

Previsioni meteo per lunedì 27 aprile

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Si segnala il passaggio di velature passeggere al Centro-Sud e temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio, associati a brevi rovesci, più probabili sulle Alpi occidentali piemontesi, nelle Dolomiti e nei settori appenninici dell’Emilia, dell’Abruzzo e della Lucania, la sera anche nelle Alpi lombarde. Sulla Liguria di Ponente e in forma sporadica lungo le coste laziali e campane iniziale presenza di strati nuvolosi bassi in successivo diradamento.

Temperature massime pressoché invariate con valori sempre ben al di sopra delle medie stagionali, con punte diffusamente fino a 26-27 gradi. Venti deboli salvo rinforzi da est nel canale di Sardegna dove il mare sarà localmente mosso. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per martedì 28 aprile

Al Centro-Sud prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio. Al Nord nuvolosità in aumento sin dalle prime ore del giorno: tempo instabile con alcune precipitazioni, anche temporalesche, più probabili lungo Alpi e Prealpi, in Piemonte e nella fascia pedemontana lombarda.

Temperature massime in leggera flessione nelle aree più instabili del Nord. Valori generalmente compresi tra 21 e 26 gradi, con punte superiori nelle aree interne peninsulari e sulle Isole maggiori. Venti di Scirocco in moderato rinforzo intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia.