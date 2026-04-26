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Meteo, prossima settimana tornano le piogge e vivremo forti sbalzi termici

Il passaggio di 2 perturbazioni determinerà condizioni instabili e piovose. Tra giovedì 30 e venerdì primo maggio aria fredda, con venti intensi
Tendenza26 Aprile 2026 - ore 12:01 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Aprile 2026 - ore 12:01 - Redatto da Meteo.it

Nel contesto di uno scenario che resta affetto da significativa incertezza, gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici confermano il probabile progressivo cedimento del campo di alta pressione attualmente presente sull’Italia. Il cambiamento delle condizioni meteorologiche verso condizioni più instabili e dunque a tratti anche piovose, sarebbe supportato dal passaggio di due perturbazioni.


La prima, di origine nord atlantica (la nr. 4 del mese), in arrivo martedì 28 aprile nelle regioni settentrionali, insisterà anche mercoledì 29 soprattutto sulle Alpi, al Nord-Est e giovedì 30, quando tenderà a scivolare verso i Balcani, dovrebbe interessare più marginalmente il Centro-Sud.


La seconda, la cui tempistica e traiettoria sono ancora molto incerte, in risalita dal Nord Africa, dovrebbe attraversare le Isole maggiori e l’estremo Sud venerdì primo maggio.

Le temperature tra martedì 28 e mercoledì 29 subiranno un calo solo nelle regioni settentrionali per via delle nubi e delle precipitazioni; si manterranno invece ancora su valori superiori alla norma specie nelle regioni tirreniche e meridionali.

Tra giovedì 30 e venerdì primo maggio si profila un netto calo per l’afflusso di aria più fredda, accompagnata da venti anche intensi da nord-est. Il calo previsto sarà generalizzato, ma più sensibile al Nord e nelle regioni adriatiche (anche di 8-10 gradi rispetto ai valori di inizio settimana). Le massime si potrebbero portare temporaneamente al di sotto della norma.


Mercoledì 29 aprile tempo instabile sulle regioni settentrionali, ma con rovesci e temporali per lo più concentrati nelle zone alpine, prealpine e nelle vicine pianure del Nord-Est. Non si esclude qualche precipitazione isolata in Piemonte, Lombardia e nell’Appennino centro-settentrionale. Instabile anche in Sardegna, con temporali sparsi. Tempo stabile al Centro-Sud e in prevalenza sereno al Sud e Sicilia. Venti di Scirocco in Sardegna e nel canale di Sicilia. Temperature massime in lieve calo al Nord-Est.

Giovedì 30 aprile, inizio di giornata con molte nuvole al Nord-Ovest e nuvolosità, a tratti compatta, in transito al Centro, ma senza precipitazioni importanti. Nella seconda parte del giorno aumenterà il rischio di piogge e rovesci su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino centro-meridionale, nel medio e basso versante adriatico e in Sardegna. Rasserenamenti in pianura al Nord e sull’alto Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature in netto calo ovunque. Ventoso per venti nord-orientali.

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Ultimo aggiornamento Domenica 26 Aprile ore 21:20

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