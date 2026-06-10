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Meteo: maltempo e clima più fresco al Nord! Oltre 30 gradi al Sud

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 10 giugno, indicano maltempo anche forte al Nord mentre al Centro-Sud il tempo è stabile con caldo estivo
Previsione10 Giugno 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Giugno 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

Una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centro-settentrionale (la n.3 di giugno) è responsabile di una fase di tempo instabile o perturbato con piogge e temporali anche forti oggi (mercoledì 10) al Nord.

Questa stessa perturbazione, scivolando poi verso i Balcani, nella giornata di giovedì 11 darà luogo a episodi di instabilità sulle regioni del versante adriatico per poi allontanarsi definitivamente dal nostro Paese, favorendo già venerdì un generale miglioramento. Giovedì le temperature sono previste in calo al Centro e poi a fine giornata anche nelle regioni del Sud.

Venerdì 12 l’aria più fresca al seguito della perturbazione, accompagnata al Centro-Sud da un rinforzo dei venti settentrionali, avrà invaso un po’ tutta la Penisola determinando temperature anche leggermente sotto la media nel versante adriatico. Nel fine settimana l’alta pressione si rafforzerà sul Mediterraneo e sull’Italia portando giornate prevalentemente soleggiate e con temperature in graduale risalita ad iniziare sabato 13 dalle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 10 giugno

Tempo per lo più stabile e con poche nuvole in Emilia Romagna, coste liguri, al Centro-Sud e Isole, con un po’ di nuvolosità in sviluppo in Appennino e isolati temporali pomeridiani, più probabili sui rilievi della Calabria e tra Basilicata e Puglia centrale. Cielo in generale nuvoloso sul resto del Nord, con tempo a tratti perturbato con rovesci e temporali, più probabili nelle aree alpine e prealpine centro orientali, ma possibili anche in pianura in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Caldo in Emilia Romagna e al Centro-Sud con punte di 33-34 gradi.

Temperature in calo nel resto del Nord con valori anche sotto media. Venti tesi di Libeccio nel Mar Ligure, di Maestrale sul Mare di Sardegna con mari mossi o molto mossi; venti deboli altrove, con possibili raffiche nei temporali.

Le previsioni meteo per giovedì 11 giugno

Tempo variabile e instabile nelle aree interne del Centro, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata, con sviluppo da metà giornata di rovesci e temporali sparsi. Al mattino residue piogge anche su Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna dove però rasserena nel pomeriggio. Nel resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato sin dal mattino.

Temperature in calo nelle Venezie, in Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna, ancora caldo al Sud e Sicilia. Venti anche forti di Maestrale in Sardegna, moderati al Centro-Sud e Bora sull’alto Adriatico.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 16:17

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