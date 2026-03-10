FacebookInstagramXWhatsApp

Le 20 mete da visitare nel 2026 secondo la classifica European Best Destinations: c'è tanta l'Italia

European Best Destinations 2026 premia Madrid tra le 20 destinazioni da visitare durante l'anno, l'Italia è in classifica con 7 destinazioni.
Viaggi10 Marzo 2026 - ore 12:28 - Redatto da Meteo.it
Quali sono le 20 mete da visitare nel 2026? European Best Destinations ha stilato una speciale classifica contando i voti di 1,3 milioni di viaggiatori in 154 paesi. Al primo posto trionfa Madrid. Scopriamo la classifica completa.

Classifica European Best Destinations 2026: vincono Madrid, Nicosia e Stiria slovena

È Madrid la città must to visit secondo European Best Destinations 2026 che ha stilato una classifica con le 20 destinazioni da vedere assolutamente.

A votare sono stati più di 1,3 milioni di viaggiatori di 154 Paesi che con 127 mila voti hanno scelto Madrid, la capitale al centro della Spagna, caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati, come il parco del Buen Retiro. A seguire a sorpresa al secondo posto Nicosia, la capitale di Cipro, mentre al terzo posto c'è la regione della Stiria slovena.

Ma scopriamo le prime cinque posizioni della classifica di Best Destinations 2026. Trionfa Madrid che ha collezionato 127 mila voti confermandosi una delle capitali più amate del mondo. Centro nevralgico della Spagna, Madrid offre arte, cultura, gastronomia, ma anche una vivace vita notturna.

Dal Museo del Prado con dipinti di Goya, Velázquez e altri maestri spagnoli senza dimenticare la Guernica di Pablo Picasso custodita al Reina Sofia. Da non perdere poi Plaza Mayor, il barocco Palazzo reale e tanto altro.

Al secondo posto troviamo Nicosia, capitale nonché città più popolosa di Cipro dove è possibile ammirare le Mura Veneziane, la Porta Famagosta, il caravanserraglio Büyük Han e la vivace Ledra Street.

Terza classificata la Regione della Stiria slovena, area nord-orientale della Slovenia, conosciuta per la qualità dei suoi vini bianchi, le colline terrazzate, castelli, terme e la città di Maribor.

European Best Destinations 2026 premia anche l'Italia e Parigi

Scorrendo la classifica al quarto posto c'è Verona, città della regione Veneto, nel nord Italia. La città è conosciuta in tutto il mondo per essere la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare. Proprio a Verona è possibile visitare "la casa di Giulietta" con tanto di balcone affacciato su un cortile. Non solo, c'è anche la splendida Arena di Verona, un grande anfiteatro romano del primo secolo, che da tempo ospita concerti e opere liriche.

Al quinto posto c'è Parigi, la città dell'amore. La capitale della Francia è ancora oggi una destinazione capace di attrarre milioni di visitatori di ogni parte del mondo. Del resto non è mai passata di moda, è un luogo dove è possibile godere di arte, cultura, design, shopping senza dimenticare le prelibatezze culinarie.

Da segnalare tutte le presenze dell'Italia in classifica con ben 7 destinazioni nei primi 20 posti: Verona, Burano, Cefalù, Bosa, Ravello, Procida e Taormina che conquistano i viaggiatori di Best Destinations.

Ecco la classifica completa con le 20 destinazioni da visitare nel 2026 secondo European Best Destinations:

  1. Madrid
  2. Nicosia
  3. Regione della Stiria slovena
  4. Verona
  5. Parigi
  6. Câmara de Lobos
  7. Alaçati
  8. Burano
  9. Lisbona
  10. Almería
  11. Stavanger
  12. Costa Vicentina
  13. Ano Koufonissi
  14. Begur
  15. Cefalù
  16. Avlemonas
  17. Bosa
  18. Ravello
  19. Procida
  20. Taormina
