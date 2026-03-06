FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Gli aeroporti più puliti del mondo: nella classifica spuntano anc...

Gli aeroporti più puliti del mondo: nella classifica spuntano anche due scali italiani

Una recente classifica ha individuato gli aeroporti più puliti a livello internazionale: ci sono anche due scali italiani. Ecco quali.
Viaggi6 Marzo 2026 - ore 14:01 - Redatto da Meteo.it
Viaggi6 Marzo 2026 - ore 14:01 - Redatto da Meteo.it

Quando si entra in un aeroporto è normale fare attenzione all’igiene, evitando di toccare troppe superfici e disinfettando spesso le mani, visto che ogni anno milioni di viaggiatori passano da questi luoghi molto frequentati. Non sempre, però, la situazione è così critica come si potrebbe pensare.

In diverse parti del mondo esistono infatti aeroporti che si distinguono per standard di pulizia davvero elevati. Alcuni scali sono diventati un vero esempio di efficienza e attenzione all’igiene. Una recente classifica ha individuato gli aeroporti più puliti a livello internazionale. Tra questi compaiono anche due importanti scali italiani.

Quali sono gli aeroporti più puliti nel mondo? La classifica

L’Airports Council International ha annunciato i vincitori degli ASQ Customer Experience Awards 2025, riconoscimenti dedicati agli aeroporti che garantiscono ai viaggiatori i migliori standard di servizio e qualità dell’esperienza. Tra le categorie più seguite c’è quella dedicata agli scali più puliti del mondo.

A conquistare il primo posto è stato l’Aeroporto di Girona-Costa Brava, in Spagna, che nel corso dell’ultimo anno ha registrato circa 2,2 milioni di passeggeri, la maggior parte dei quali in viaggio per turismo. Questo risultato conferma l’attenzione dello scalo verso ordine e igiene degli ambienti.

Subito dopo nella classifica si è posizionato l’Aeroporto di Izmir Adnan Menderes in Turchia. Oltre a distinguersi per l’elevato livello di pulizia, lo scalo è apprezzato anche per la facilità con cui i viaggiatori riescono a orientarsi all’interno del terminal. La segnaletica chiara e ben organizzata, infatti, contribuisce a rendere il passaggio dei passeggeri più semplice e rapido.

Gli scali italiani

Nella lista degli aeroporti più puliti al mondo figurano anche altri scali internazionali molto apprezzati dai viaggiatori, tra cui l’Aeroporto Internazionale di Malta, l’Aeroporto di Pamplona e l’Aeroporto Internazionale di Tbilisi in Georgia. La classifica ha incluso anche due importanti aeroporti italiani che si sono distinti per gli elevati standard di igiene e manutenzione.

Tra questi spiccano l’Aeroporto di Roma-Fiumicino e l’Aeroporto di Torino-Caselle, riconosciuti per l’attenzione con cui vengono curate le aree aperte al pubblico. Rispetto ad altri scali italiani, questi aeroporti hanno dimostrato una particolare attenzione alla pulizia degli spazi frequentati dai passeggeri.

Ciò dimostra che l’attesa prima di un volo non deve necessariamente essere associata a luoghi non molto igienici. In molte strutture aeroportuali, infatti, il personale si impegna costantemente per mantenere terminal, sale d’attesa e servizi sempre ordinati e ben puliti durante tutta la giornata.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026: alla città adriatica il riconoscimento più blu d'Italia
    Viaggi5 Marzo 2026

    Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026: alla città adriatica il riconoscimento più blu d'Italia

    Ravenna ottiene il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 un prestigioso riconoscimento nazionale che valorizza l’impegno della città in progetti dedicati alla sostenibilità.
  • Cinque nuovi gioielli verdi entrano nella guida 2026 dei Grandi Giardini Italiani
    Viaggi5 Marzo 2026

    Cinque nuovi gioielli verdi entrano nella guida 2026 dei Grandi Giardini Italiani

    La Guida Grandi Giardini Italiani 2026 accoglie cinque nuovi giardini: ecco quali sono.
  • San Valentino nei borghi più belli d'Italia: un viaggio romantico tra storia, arte e fascino senza tempo
    Viaggi13 Febbraio 2026

    San Valentino nei borghi più belli d'Italia: un viaggio romantico tra storia, arte e fascino senza tempo

    I borghi più belli d’Italia rappresentano luoghi ideali per festeggiare San Valentino.
  • Quali sono i centri storici più belli d'Europa? La classifica di Tourlane mette Napoli al secondo posto
    Viaggi9 Febbraio 2026

    Quali sono i centri storici più belli d'Europa? La classifica di Tourlane mette Napoli al secondo posto

    Napoli è apprezzata in tutto il mondo e spesso in cima alle classifiche. In Europa solo una città riesce a superarla per il centro storico.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
Tendenza6 Marzo 2026
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
All'inizio della settimana il tempo sarà instabile perlopiù al Centro-Sud. Nessun colpo di coda dell'inverno: il clima rimane quindi primaverile.
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Tendenza5 Marzo 2026
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Si faranno più frequenti i passaggi di sistemi nuvolosi con precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporali. Temperature ancora oltre la norma
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Tendenza4 Marzo 2026
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Marzo ore 17:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154