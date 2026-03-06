Gli aeroporti più puliti del mondo: nella classifica spuntano anche due scali italiani

Quando si entra in un aeroporto è normale fare attenzione all’igiene, evitando di toccare troppe superfici e disinfettando spesso le mani, visto che ogni anno milioni di viaggiatori passano da questi luoghi molto frequentati. Non sempre, però, la situazione è così critica come si potrebbe pensare.

In diverse parti del mondo esistono infatti aeroporti che si distinguono per standard di pulizia davvero elevati. Alcuni scali sono diventati un vero esempio di efficienza e attenzione all’igiene. Una recente classifica ha individuato gli aeroporti più puliti a livello internazionale. Tra questi compaiono anche due importanti scali italiani.

Quali sono gli aeroporti più puliti nel mondo? La classifica

L’Airports Council International ha annunciato i vincitori degli ASQ Customer Experience Awards 2025, riconoscimenti dedicati agli aeroporti che garantiscono ai viaggiatori i migliori standard di servizio e qualità dell’esperienza. Tra le categorie più seguite c’è quella dedicata agli scali più puliti del mondo.

A conquistare il primo posto è stato l’Aeroporto di Girona-Costa Brava, in Spagna, che nel corso dell’ultimo anno ha registrato circa 2,2 milioni di passeggeri, la maggior parte dei quali in viaggio per turismo. Questo risultato conferma l’attenzione dello scalo verso ordine e igiene degli ambienti.

Subito dopo nella classifica si è posizionato l’Aeroporto di Izmir Adnan Menderes in Turchia. Oltre a distinguersi per l’elevato livello di pulizia, lo scalo è apprezzato anche per la facilità con cui i viaggiatori riescono a orientarsi all’interno del terminal. La segnaletica chiara e ben organizzata, infatti, contribuisce a rendere il passaggio dei passeggeri più semplice e rapido.

Gli scali italiani

Nella lista degli aeroporti più puliti al mondo figurano anche altri scali internazionali molto apprezzati dai viaggiatori, tra cui l’Aeroporto Internazionale di Malta, l’Aeroporto di Pamplona e l’Aeroporto Internazionale di Tbilisi in Georgia. La classifica ha incluso anche due importanti aeroporti italiani che si sono distinti per gli elevati standard di igiene e manutenzione.

Tra questi spiccano l’Aeroporto di Roma-Fiumicino e l’Aeroporto di Torino-Caselle, riconosciuti per l’attenzione con cui vengono curate le aree aperte al pubblico. Rispetto ad altri scali italiani, questi aeroporti hanno dimostrato una particolare attenzione alla pulizia degli spazi frequentati dai passeggeri.

Ciò dimostra che l’attesa prima di un volo non deve necessariamente essere associata a luoghi non molto igienici. In molte strutture aeroportuali, infatti, il personale si impegna costantemente per mantenere terminal, sale d’attesa e servizi sempre ordinati e ben puliti durante tutta la giornata.