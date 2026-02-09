Quali sono i centri storici più belli d'Europa? La classifica di Tourlane mette Napoli al secondo posto

Dai passaggi stretti di origine medievale agli eleganti edifici rinascimentali, fino alle imponenti chiese gotiche, i cuori antichi delle città continuano da sempre ad affascinare chi li visita, affermandosi come mete imprescindibili del turismo europeo e internazionale.

Davanti a tanta ricchezza artistica e culturale viene spontaneo chiedersi quali siano oggi i centri storici più affascinanti del continente, e non stupisce scoprire che nella classifica delle prime 25 figurano anche diverse città italiane, tra cui spicca Napoli, apprezzata e celebrata in tutto il mondo per la sua unicità, anche se quest’anno un’altra città riesce a superarla, portando il capoluogo campano a un comunque prestigioso secondo posto.

Quali sono i centri storici più belli d'Europa? La classifica di Tourlane

La piattaforma berlinese di viaggi online Tourlane ha realizzato uno studio analizzando 65 centri storici sparsi nel mondo, valutandoli in base a fattori come l’antichità della città, il prezzo medio delle visite guidate, la visibilità sui social network e soprattutto la facilità di esplorazione a piedi, criterio che ha inciso molto el punteggio finale.

Da questa ricerca è nata una graduatoria che premia le città in cui passeggiare significa immergersi nella storia vivendo al tempo stesso la quotidianità locale, tra strade, piazze e monumenti integrati nel tessuto urbano, con risultati che spaziano dall’Europa al Medio Oriente fino al continente americano, mettendo in luce luoghi capaci di conservare intatto il loro fascino nel corso dei secoli.

Particolare attenzione è stata riservata all’Europa, dove la classifica svela mete molto diverse tra loro per cultura e tradizioni ma accomunate da centri storici vivi e autentici, veri scrigni di patrimonio artistico.

In cima alla lista europea si colloca Cracovia, premiata per l’eccellente accessibilità pedonale e l’elevata densità di attrazioni storiche, seguita da Napoli, il cui centro antico si distingue per l’energia, il mix di arte sacra, cucina e vita popolare, mentre il terzo posto va a Ratisbona, in Germania.

L’elenco comprende in totale 25 città, molte delle quali riconosciute dall’UNESCO, e offre uno spaccato della straordinaria varietà europea, dai capolavori rinascimentali italiani alle architetture nordiche, passando per città fortificate e porti storici, includendo destinazioni come Riga, San Marino, Avignone, Vilnius, Varsavia, Salisburgo, Graz, Cordova, Porto, Roma, Firenze, Istanbul, Praga, Bruges, Edimburgo, Dubrovnik, Lisbona, Vienna, Bergen e Berna.

Perché Napoli è la città storica italiana più bella in Europa?

Che Napoli rientrasse tra le città più magnetiche d’Italia è sempre stato evidente, ma il suo piazzamento al secondo posto in una graduatoria internazionale rappresenta una conferma di grande valore. Il suo centro antico, tra i più estesi del continente e riconosciuto dall’UNESCO dal 1995, è un vero laboratorio di storia e quotidianità, dove camminare lungo Spaccanapoli significa attraversare secoli di cultura tra chiese riccamente decorate, antiche attività artigiane, mercati animati e aromi che evocano immediatamente la cucina locale.

Il fascino partenopeo va ben oltre edifici e monumenti, perché nasce dalla vita che scorre nei vicoli, dai balconi colmi di piante, dalle piazze sempre affollate e dai gesti semplici di chi le abita ogni giorno. La valutazione di Tourlane ha premiato Napoli non solo per le sue origini antichissime ma soprattutto per la facilità con cui il centro può essere vissuto a piedi e per l’autenticità dell’esperienza urbana.