Un San Valentino da sogno su La Dolce Vita Orient Express

Per il mese di febbraio La Dolce Vita Orient Express lancia due percorsi raffinati dedicati alle emozioni, tra la magia del Carnevale veneziano e il fascino romantico di Verona nel periodo di San Valentino.

Un’occasione pensata per chi desidera vivere il viaggio come esperienza esclusiva, immersa in arte, cultura e atmosfere senza tempo. Tra le proposte spicca “Valentine’s Day – Love is on the rails”, in calendario dal 13 al 15 febbraio. L’itinerario accompagna gli ospiti da Roma fino a Verona, città simbolo dell’amore eterno.

La Dolce Vita Orient Express, la tratta e i costi

In vista di San Valentino, La Dolce Vita Orient Express presenta un’esperienza di viaggio esclusiva pensata per celebrare l’amore lungo i binari, collegando Roma a Verona, città simbolo della passione senza tempo.

La partenza è fissata per il 13 febbraio dalla Capitale, con una serata a bordo impreziosita da una cena gourmet ispirata alla tradizione italiana, firmata dallo chef stellato Heinz Beck e accompagnata da musica dal vivo.

Il 14 febbraio il treno giunge a Verona, dove gli ospiti partecipano a una visita dedicata ai luoghi più iconici della città, prima di rientrare a bordo per una speciale cena di San Valentino curata ancora dallo chef Beck. Il rientro a Roma è previsto per il 15 febbraio. Questo itinerario di tre giorni e due notti, denominato “Love is on the Rails”, è proposto a partire da 7.000 euro a persona.

Febbraio, però, non celebra solo l’amore ma anche il Carnevale, ed è per questo che nasce “Carnival Party”, il viaggio in programma dal 16 al 17 febbraio. In questo caso l’itinerario conduce da Roma a Venezia, con una sosta a Siena. L’atmosfera cambia completamente, lasciando spazio a colori, musica e divertimento.

Si inizia con un’accoglienza riservata nella lounge La Dolce Vita, seguita da un pranzo d’autore a bordo. A Siena è possibile visitare la città o partecipare ad attività culturali selezionate. Il cuore dell’esperienza è il ballo in maschera sul treno, tra spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento ispirato alla tradizione carnevalesca. L’arrivo a Venezia avviene la mattina seguente, nel pieno delle celebrazioni più iconiche della città lagunare.

La storia de La Dolce Vita Orient Express

Il nome Orient Express richiama subito immagini di eleganza senza tempo e viaggi d’élite, simbolo assoluto del lusso su rotaia. Considerato il treno più celebre al mondo, rappresenta da sempre un’esperienza fuori dal comune, capace di trasformare lo spostamento in un sogno.



Inaugurato nel 1883, ha interrotto il servizio nel 1977, penalizzato dall’espansione del traffico aereo, per poi rinascere grazie al progetto di Belmond Management Limited. Oggi il mito continua con convogli restaurati che percorrono itinerari spettacolari.

Tra le novità più rilevanti spicca La Dolce Vita Orient Express, lanciato nel 2025. Questo treno di alta gamma, interamente italiano, attraversa la Penisola collegando nord e sud. Le tratte privilegiano destinazioni di grande valore artistico, storico e gastronomico.

Gli interni celebrano il design italiano del Novecento con ambienti raffinati e curati nei dettagli. Il progetto porta la firma di Dimorestudio, fondato dagli architetti Emiliano Salci e Britt Moran, che hanno reinterpretato lo stile di grandi maestri del passato.