Fontana di Trevi, scatta il ticket da 2 euro: ecco cosa cambia per i visitatori

La Fontana di Trevi a Roma è ufficialmente diventata a pagamento. Con l'inizio del mese di febbraio 2026 per visitare uno dei momenti italiani più celebri e famosi al mondo bisognerà pagare un ticket di ingresso di 2 euro. Cosa cambia per i turisti, per i cittadini romani e soprattutto scopriamo orari di accesso e dove acquistare il ticket.

Ticket di 2 euro per Fontana di Trevi a Roma: orari e dove acquistare biglietto

Da febbraio 2026 per visitare la Fontana di Trevi a Roma è necessario munirsi di un biglietto di 2 euro. La notizia trapelata diverse settimane fa è diventata ufficiale con l'introduzione di un ticket di 2 euro che, dati alla mano, potrebbe garantire alle casse del Campidoglio fino a 8,5 milioni di euro all'anno.

L'entrata in vigore del ticket di 2 euro consentirà di regolarmente l'accesso dei turisti alla celebre fontana progettata dall'architetto italiano Nicola Salvi nel 1732 su commissione di papa Clemente XII. La fontana fu poi completata nel 1762 e inaugurata poi da Giuseppe Pannini.

Dove acquistare il ticket di ingresso di 2 euro per la Fontana di Trevi? Diverse le opzioni: online al sito www.fontanaditrevi.roma.it oppure presso i Musei Civici, i Tourist Info Point e i punti vendita convenzionati con pagamento in contanti o carta. Non solo, è possibile acquistare il ticket anche all'ingresso della Fontana, ma solo con carta di credito.

Per quanto concerne gli orari di accesso il Campidoglio ha fatto sapere che il ticket ha validità: "dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00 e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00, con l'ultimo ingresso alle 21. Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00". Dopo le ore 22 non è necessario pagare alcun ticket e la bellezza della Fontana di Trevi tornerà a essere visibile a tutti.

Chi paga il biglietto di 2 euro per Fontana di Trevi a Roma?

L'introduzione di un biglietto da 2 euro a Fontana di Trevi a Roma riguarda solo i turisti, visto che il pagamento non è richiesto ai residenti della Capitale e della Città Metropolitana. Chi è residente potrà accedere senza il pagamento di nessun ticket da 2 euro presentando negli orari di visita un documento di identità. Stessa cosa ha valore anche "per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche" come ha comunicato il Campidoglio.

Alessandro Onorato, l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda di Roma Capitale, nel giorno dell'introduzione del ticket da 2 euro a Fontana di Trevi ha precisato: "scendere i gradoni di un monumento così importante avrà un ticket di 2 euro, mentre sarà gratuito per i cittadini di Roma e per gli abitanti della provincia. I fondi di questi biglietti, stimati al ribasso in 6 milioni di euro, sono la prova che il turismo è fondamentale per la nostra città. Se questa Fontana fosse stata a New York avrebbero chiesto un ticket da 100 dollari, non da 2 euro. La piazza continuerà ad essere fruibile in modo libero, non ci saranno cancellate".