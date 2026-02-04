FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Fontana di Trevi, scatta il ticket da 2 euro: ecco cosa cambia pe...

Fontana di Trevi, scatta il ticket da 2 euro: ecco cosa cambia per i visitatori

Per visitare la Fontana di Trevi a Roma bisognerà pagare un ticket di 2 euro. Dove acquistare il biglietto, gli orari e chi non lo paga?
Viaggi4 Febbraio 2026 - ore 09:10 - Redatto da Meteo.it
Viaggi4 Febbraio 2026 - ore 09:10 - Redatto da Meteo.it

La Fontana di Trevi a Roma è ufficialmente diventata a pagamento. Con l'inizio del mese di febbraio 2026 per visitare uno dei momenti italiani più celebri e famosi al mondo bisognerà pagare un ticket di ingresso di 2 euro. Cosa cambia per i turisti, per i cittadini romani e soprattutto scopriamo orari di accesso e dove acquistare il ticket.

Ticket di 2 euro per Fontana di Trevi a Roma: orari e dove acquistare biglietto

Da febbraio 2026 per visitare la Fontana di Trevi a Roma è necessario munirsi di un biglietto di 2 euro. La notizia trapelata diverse settimane fa è diventata ufficiale con l'introduzione di un ticket di 2 euro che, dati alla mano, potrebbe garantire alle casse del Campidoglio fino a 8,5 milioni di euro all'anno.

L'entrata in vigore del ticket di 2 euro consentirà di regolarmente l'accesso dei turisti alla celebre fontana progettata dall'architetto italiano Nicola Salvi nel 1732 su commissione di papa Clemente XII. La fontana fu poi completata nel 1762 e inaugurata poi da Giuseppe Pannini.

Dove acquistare il ticket di ingresso di 2 euro per la Fontana di Trevi? Diverse le opzioni: online al sito www.fontanaditrevi.roma.it oppure presso i Musei Civici, i Tourist Info Point e i punti vendita convenzionati con pagamento in contanti o carta. Non solo, è possibile acquistare il ticket anche all'ingresso della Fontana, ma solo con carta di credito.

Per quanto concerne gli orari di accesso il Campidoglio ha fatto sapere che il ticket ha validità: "dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00 e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00, con l'ultimo ingresso alle 21. Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00". Dopo le ore 22 non è necessario pagare alcun ticket e la bellezza della Fontana di Trevi tornerà a essere visibile a tutti.

Chi paga il biglietto di 2 euro per Fontana di Trevi a Roma?

L'introduzione di un biglietto da 2 euro a Fontana di Trevi a Roma riguarda solo i turisti, visto che il pagamento non è richiesto ai residenti della Capitale e della Città Metropolitana. Chi è residente potrà accedere senza il pagamento di nessun ticket da 2 euro presentando negli orari di visita un documento di identità. Stessa cosa ha valore anche "per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche" come ha comunicato il Campidoglio.

Alessandro Onorato, l'assessore allo Sport,  Turismo, Grandi eventi e Moda di Roma Capitale, nel giorno dell'introduzione del ticket da 2 euro a Fontana di Trevi ha precisato: "scendere i gradoni di un monumento così importante avrà un ticket di 2 euro, mentre sarà gratuito per i cittadini di Roma e per gli abitanti della provincia. I fondi di questi biglietti, stimati al ribasso in 6 milioni di euro, sono la prova che il turismo è fondamentale per la nostra città. Se questa Fontana fosse stata a New York avrebbero chiesto un ticket da 100 dollari, non da 2 euro. La piazza continuerà ad essere fruibile in modo libero, non ci saranno cancellate".

Articoli correlatiVedi tutti
  • Le funivie più affascinanti d'Europa: da Gubbio a Parigi, passando per la Svizzera
    Viaggi3 Febbraio 2026

    Le funivie più affascinanti d'Europa: da Gubbio a Parigi, passando per la Svizzera

    Tra la funicolare più inclinata e quella che unisce un centro storico a un santuario in quota.
  • Tre città italiane tra le mete più romantiche del mondo per una vacanza di coppia
    Viaggi2 Febbraio 2026

    Tre città italiane tra le mete più romantiche del mondo per una vacanza di coppia

    Ecco le destinazioni ideali per un viaggio a due, per una parentesi romantica lontana dalla routine magari in vista di San Valentino.
  • Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate
    Viaggi30 Gennaio 2026

    Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate

    Ecco le località al Nord su dove poter andare a sciare il prossimo weekend.
  • Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita
    Viaggi23 Gennaio 2026

    Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita

    Dalle vette innevate ideali per una fuga intima ai centri storici più suggestivi, ecco le destinazioni perfette da scegliere per organizzare un romantico weekend di San Valentino 2026.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Febbraio ore 19:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154