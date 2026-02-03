FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le funivie più affascinanti d'Europa: da Gubbio a Parigi, passand...

Le funivie più affascinanti d'Europa: da Gubbio a Parigi, passando per la Svizzera

Tra la funicolare più inclinata e quella che unisce un centro storico a un santuario in quota, l’Europa offre impianti davvero sorprendenti.
Viaggi3 Febbraio 2026 - ore 13:54 - Redatto da Meteo.it
Viaggi3 Febbraio 2026 - ore 13:54 - Redatto da Meteo.it
La funivia di Gubbio.

Salvo che non siate veri cultori del mondo ferroviario, spostarsi con i mezzi pubblici durante un viaggio è magari solo una necessità e non un’esperienza da ricordare. Metro, bus e tram raramente diventano attrazioni turistiche. Esiste però un’eccezione capace di trasformare uno spostamento in un momento speciale: la funivia.

Che attraversi vallate alpine o scivoli sopra i tetti di una città, questo mezzo regala panorami insoliti e suggestivi. Salire a bordo significa osservare il paesaggio da un punto di vista completamente diverso. In alcuni casi vale persino la pena modificare l’itinerario per provarla. In Europa non mancano tratte spettacolari che rendono il viaggio parte integrante dell’esperienza: ecco quali sono.

Quali sono le funivie più affascinanti d'Europa?

Nel centro dell’Umbria, la Funivia Colle Eletto di Gubbio offre un’esperienza fuori dal comune, molto diversa dalle tradizionali funivie di montagna. Nonostante l’aspetto possa intimorire chi soffre di vertigini, questo impianto è fondamentale per collegare il centro storico, adagiato sul Monte Ingino, con la Basilica di Sant’Ubaldo che domina l’intera vallata.

In funzione dal 1960 e realizzata grazie a una sottoscrizione popolare per celebrare l’ottocentesimo anniversario della morte del santo patrono, permette di raggiungere rapidamente il santuario regalando scorci suggestivi sul borgo medievale e sui boschi umbri.

Spostandosi a Parigi, una delle novità più sorprendenti nel panorama europeo è la Câble C1, inaugurata nel dicembre 2025 e considerata la funivia urbana più lunga del continente. Lunga circa 4,5 chilometri, collega Pointe du Lac a Créteil con Villeneuve-Saint-Georges, sorvolando strade e quartieri periferici e offrendo una visuale inedita sulla città. Il tragitto dura meno di 18 minuti e trasforma un semplice spostamento quotidiano in un viaggio panoramico sospeso sopra il tessuto urbano.

In Italia, infine, la Skyway Monte Bianco di Courmayeur rappresenta una delle esperienze più iconiche, portando in un quarto d’ora da 1.300 a 3.466 metri di altitudine grazie a cabine panoramiche rotanti che permettono di ammirare ghiacciai, vette e vallate.

Gli impianti di risalita più spettacolari in Svizzera

In Svizzera alcune delle funivie più spettacolari d’Europa trasformano la salita in un’esperienza da ricordare. Una delle più celebri conduce al Matterhorn Glacier Paradise, dove le cabine partono da Zermatt e raggiungono quasi 3.821 metri di altitudine.

Arriva così fino al punto più elevato del continente accessibile con una funivia. Durante il tragitto si aprono panorami straordinari sulle Alpi svizzere e italiane. Una volta arrivati, i visitatori possono godersi il paesaggio d’alta quota, fermarsi nel ristorante più alto d’Europa o proseguire verso l’Italia lungo un itinerario suggestivo.

Restando in Svizzera, un’altra esperienza fuori dal comune è la Cabrio Stanserhorn. Questa funivia è unica grazie alla cabina a cielo aperto, che permette di viaggiare all’aperto sospesi sopra la valle. In estate, la salita da Kälti alla cima dello Stanserhorn dura circa sette minuti e regala una sensazione di volo tra le montagne. In vetta, oltre al panorama mozzafiato, è possibile assaporare piatti tipici immersi in uno scenario alpino spettacolare.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Tre città italiane tra le mete più romantiche del mondo per una vacanza di coppia
    Viaggi2 Febbraio 2026

    Tre città italiane tra le mete più romantiche del mondo per una vacanza di coppia

    Ecco le destinazioni ideali per un viaggio a due, per una parentesi romantica lontana dalla routine magari in vista di San Valentino.
  • Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate
    Viaggi30 Gennaio 2026

    Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate

    Ecco le località al Nord su dove poter andare a sciare il prossimo weekend.
  • Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita
    Viaggi23 Gennaio 2026

    Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita

    Dalle vette innevate ideali per una fuga intima ai centri storici più suggestivi, ecco le destinazioni perfette da scegliere per organizzare un romantico weekend di San Valentino 2026.
  • Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per Time Out
    Viaggi22 Gennaio 2026

    Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per Time Out

    Dove organizzare un viaggio nel 2026? Ecco la classifica con le città d'Europa più economiche per Time Out.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio ore 17:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154