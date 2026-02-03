Le funivie più affascinanti d'Europa: da Gubbio a Parigi, passando per la Svizzera

La funivia di Gubbio.

Salvo che non siate veri cultori del mondo ferroviario, spostarsi con i mezzi pubblici durante un viaggio è magari solo una necessità e non un’esperienza da ricordare. Metro, bus e tram raramente diventano attrazioni turistiche. Esiste però un’eccezione capace di trasformare uno spostamento in un momento speciale: la funivia.

Che attraversi vallate alpine o scivoli sopra i tetti di una città, questo mezzo regala panorami insoliti e suggestivi. Salire a bordo significa osservare il paesaggio da un punto di vista completamente diverso. In alcuni casi vale persino la pena modificare l’itinerario per provarla. In Europa non mancano tratte spettacolari che rendono il viaggio parte integrante dell’esperienza: ecco quali sono.

Quali sono le funivie più affascinanti d'Europa?

Nel centro dell’Umbria, la Funivia Colle Eletto di Gubbio offre un’esperienza fuori dal comune, molto diversa dalle tradizionali funivie di montagna. Nonostante l’aspetto possa intimorire chi soffre di vertigini, questo impianto è fondamentale per collegare il centro storico, adagiato sul Monte Ingino, con la Basilica di Sant’Ubaldo che domina l’intera vallata.

In funzione dal 1960 e realizzata grazie a una sottoscrizione popolare per celebrare l’ottocentesimo anniversario della morte del santo patrono, permette di raggiungere rapidamente il santuario regalando scorci suggestivi sul borgo medievale e sui boschi umbri.

Spostandosi a Parigi, una delle novità più sorprendenti nel panorama europeo è la Câble C1, inaugurata nel dicembre 2025 e considerata la funivia urbana più lunga del continente. Lunga circa 4,5 chilometri, collega Pointe du Lac a Créteil con Villeneuve-Saint-Georges, sorvolando strade e quartieri periferici e offrendo una visuale inedita sulla città. Il tragitto dura meno di 18 minuti e trasforma un semplice spostamento quotidiano in un viaggio panoramico sospeso sopra il tessuto urbano.

In Italia, infine, la Skyway Monte Bianco di Courmayeur rappresenta una delle esperienze più iconiche, portando in un quarto d’ora da 1.300 a 3.466 metri di altitudine grazie a cabine panoramiche rotanti che permettono di ammirare ghiacciai, vette e vallate.

Gli impianti di risalita più spettacolari in Svizzera

In Svizzera alcune delle funivie più spettacolari d’Europa trasformano la salita in un’esperienza da ricordare. Una delle più celebri conduce al Matterhorn Glacier Paradise, dove le cabine partono da Zermatt e raggiungono quasi 3.821 metri di altitudine.



Arriva così fino al punto più elevato del continente accessibile con una funivia. Durante il tragitto si aprono panorami straordinari sulle Alpi svizzere e italiane. Una volta arrivati, i visitatori possono godersi il paesaggio d’alta quota, fermarsi nel ristorante più alto d’Europa o proseguire verso l’Italia lungo un itinerario suggestivo.

Restando in Svizzera, un’altra esperienza fuori dal comune è la Cabrio Stanserhorn. Questa funivia è unica grazie alla cabina a cielo aperto, che permette di viaggiare all’aperto sospesi sopra la valle. In estate, la salita da Kälti alla cima dello Stanserhorn dura circa sette minuti e regala una sensazione di volo tra le montagne. In vetta, oltre al panorama mozzafiato, è possibile assaporare piatti tipici immersi in uno scenario alpino spettacolare.