Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per TimeOut

Stai pensando di organizzare un viaggio o un weekend nel 2026? Bene, in questi giorni la storica rivista britannica TimeOut ha stilato una classifica con le 13 città d'Europa più economiche dove andare in vacanza. Si tratta di mete low cost dove trascorrere qualche giorno senza spendere un capitale!

Viaggiare low cost nel 2026? Ecco le città d'Europa più economiche

Si può ancora viaggiare low cost nel 2026? Con l'aumento dei prezzi e dei voli organizzare una vacanza a budget ridotto è sempre più difficile, ma la rivista britannica TimeOut ha pubblicato una classifica con 13 mete low cost da visitare in Europa. Sono 13 le città europee "premiate" come le più economiche dove viaggiare nel 2026. La classifica è stata stilata dalla rivista britannica tenendo conto di fattori importanti come il costo delle strutture, il prezzo medio di una birra, ma anche i costi relativi a visite culturali e cene.

La ricerca aveva un semplice scopo: trovare destinazioni dove poter viaggiare a basso costo senza però rinunciare ad attività culturali, ma anche gastronomiche. La città più economica dove viaggiare nel 2026 secondo TimeOut è Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina. Per una notte in un appartamento su AirBnb si spende circa 40 euro a notte, mentre per bere una birra bastano 2,30 euro. La piccola città sul fiume Miljacka offre al visitatore anche visite culturali in musei che commemorano la storia locale, ma da non perdere è anche il centro storico Baščaršija dove è possibile visitare la la moschea ottomana di Gazi Husrev-bey.

Al secondo posto della classifica delle mete low cost d'Europa del 2026 troviamo Tirana, la capitale dell'Albania, conosciuta per l'architettura colorata delle epoche ottomana, fascista e sovietica. Da non perdere la piazza Scanderberg, che prende il nome dalla statua equestre di un eroe nazionale, ma meritano una visita anche Museo di Storia Nazionale, la Moschea Et'hem Bey e la Piramide di Tirana. Terza posizione, invece, troviamo Hull: una città della contea East Riding of Yorkshire, nella regione Yorkshire e Humber dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si tratta di un luogo poco conosciuto, ma economicamente molto più accessibile di Londra o Manchester.

THE DEEP #hull pic.twitter.com/OHQ4zpBGyI — THE WHITE STAR : VISITING THE PLANET EARTH (@whitestarhullfc) January 21, 2026

Classifica TimeOut delle città più economiche dove viaggiare nel 2026

A seguire l'elenco completo delle 13 città europee elette dal TimeOut come le città più economiche dove organizzare un viaggio nel 2026: