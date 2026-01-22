FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 de...

Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per TimeOut

Dove organizzare un viaggio nel 2026? Ecco la classifica con le città d'Europa più economiche per TimeOut.
Viaggi22 Gennaio 2026 - ore 16:42 - Redatto da Meteo.it
Viaggi22 Gennaio 2026 - ore 16:42 - Redatto da Meteo.it

Stai pensando di organizzare un viaggio o un weekend nel 2026? Bene, in questi giorni la storica rivista britannica TimeOut ha stilato una classifica con le 13 città d'Europa più economiche dove andare in vacanza. Si tratta di mete low cost dove trascorrere qualche giorno senza spendere un capitale!

Viaggiare low cost nel 2026? Ecco le città d'Europa più economiche

Si può ancora viaggiare low cost nel 2026? Con l'aumento dei prezzi e dei voli organizzare una vacanza a budget ridotto è sempre più difficile, ma la rivista britannica TimeOut ha pubblicato una classifica con 13 mete low cost da visitare in Europa. Sono 13 le città europee "premiate" come le più economiche dove viaggiare nel 2026. La classifica è stata stilata dalla rivista britannica tenendo conto di fattori importanti come il costo delle strutture, il prezzo medio di una birra, ma anche i costi relativi a visite culturali e cene.

La ricerca aveva un semplice scopo: trovare destinazioni dove poter viaggiare a basso costo senza però rinunciare ad attività culturali, ma anche gastronomiche. La città più economica dove viaggiare nel 2026 secondo TimeOut è Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina. Per una notte in un appartamento su AirBnb si spende circa 40 euro a notte, mentre per bere una birra bastano 2,30 euro. La piccola città sul fiume Miljacka offre al visitatore anche visite culturali in musei che commemorano la storia locale, ma da non perdere è anche il centro storico Baščaršija dove è possibile visitare la la moschea ottomana di Gazi Husrev-bey.

Al secondo posto della classifica delle mete low cost d'Europa del 2026 troviamo Tirana, la capitale dell'Albania, conosciuta per l'architettura colorata delle epoche ottomana, fascista e sovietica. Da non perdere la piazza Scanderberg, che prende il nome dalla statua equestre di un eroe nazionale, ma meritano una visita anche Museo di Storia Nazionale, la Moschea Et'hem Bey e la Piramide di Tirana. Terza posizione, invece, troviamo Hull: una città della contea East Riding of Yorkshire, nella regione Yorkshire e Humber dell'Inghilterra, nel Regno Unito. Si tratta di un luogo poco conosciuto, ma economicamente molto più accessibile di Londra o Manchester.

Classifica TimeOut delle città più economiche dove viaggiare nel 2026

A seguire l'elenco completo delle 13 città europee elette dal TimeOut come le città più economiche dove organizzare un viaggio nel 2026:

  1. Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina
  2. Tirana, Albania
  3. Hull, Regno Unito
  4. Miskolc, Ungheria
  5. Zagabria, Croazia
  6. Belgrado, Serbia
  7. Sofia, Bulgaria
  8. Kaunas, Lituania
  9. Cracovia, Polonia
  10. Argo, Grecia
  11. Bucarest, Romania
  12. Graz, Austria
  13. Riga, Lettonia
Articoli correlatiVedi tutti
  • Le 10 città più economiche dove vivere in Italia
    Viaggi22 Gennaio 2026

    Le 10 città più economiche dove vivere in Italia

    Ecco quali sono le città italiane dove il costo della vita è più basso e che permettono di vivere spendendo poco.
  • Voli da brividi: le rotte aeree con più turbolenze secondo la nuova classifica
    Viaggi19 Gennaio 2026

    Voli da brividi: le rotte aeree con più turbolenze secondo la nuova classifica

    Ecco l’elenco delle tratte aeree più soggette a turbolenze nel mondo e in Europa.
  • Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path

    Il Cammino di Santiago è un grande classico, ma l’Europa offre molte altre vie a piedi, ecco le migliori.
  • Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il modo di viaggiare entro il 2050
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il modo di viaggiare entro il 2050

    Come cambierà il modo di viaggiare nei prossimi decenni? Tra auto senza conducente e vacanze di tre mesi, le promesse del futuro del turismo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Tendenza22 Gennaio 2026
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Gennaio ore 16:42

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154