Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026: alla città adriatica il riconoscimento più blu d'Italia

Fonte: Wikipedia

Ravenna è stata designata Capitale Italiana del Mare 2026, un importante titolo che porta la città romagnola al centro delle iniziative nazionali dedicate alla tutela, alla promozione e allo sviluppo delle comunità costiere e della cultura marittima. L’annuncio ufficiale è stato dato il 4 marzo 2026 a Roma, all’interno della Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante una cerimonia istituzionale che ha sancito il riconoscimento del ruolo strategico della città nel rapporto tra territorio, mare e tradizione marinara.

Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026, ecco perché

Nel 2026 Ravenna è stata scelta come Capitale Italiana del Mare dopo una selezione che ha visto la partecipazione di diverse città candidate, tra cui Ancona, Brindisi, Taranto, Gaeta, Riccione, Santa Cesarea Terme e Policoro. La commissione incaricata ha esaminato i dossier presentati valutando diversi aspetti, tra cui il livello di innovazione delle proposte, l’attenzione alla sostenibilità nell’utilizzo delle risorse marine, le azioni dedicate alla salvaguardia della biodiversità, la partecipazione delle comunità locali, le attività di divulgazione legate alla cultura del mare e l’impatto concreto dei progetti sul territorio.

Alla città vincitrice è stato assegnato un finanziamento di un milione di euro che servirà a sostenere le iniziative illustrate nel programma di candidatura. Le risorse saranno utilizzate per realizzare eventi, progetti culturali e attività dedicate alla valorizzazione del mare, alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo della cosiddetta Blue Economy, ovvero l’insieme delle attività economiche connesse agli ecosistemi marini e costieri.

L’annuncio ufficiale della nomina è stato dato dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, che nel suo intervento ha evidenziato l’importanza di rafforzare il ruolo delle città affacciate sul mare all’interno delle strategie nazionali, promuovendo una visione capace di valorizzare il patrimonio marittimo durante tutto l’anno e non soltanto nella stagione turistica estiva.

Cosa cambierà per la città

Per Ravenna la nomina a Capitale Italiana del Mare 2026 rappresenta una grande opportunità di visibilità dal punto di vista turistico e culturale, rafforzando il ruolo della città nel panorama nazionale. Il progetto di candidatura ha valorizzato non soltanto le spiagge e i lidi della costa ravennate, ma anche una strategia più ampia capace di collegare turismo, sviluppo economico e tutela dell’ambiente marino.

Grazie a questo riconoscimento la città potrà avviare programmi e iniziative dedicate alla diffusione della cultura del mare, alla sostenibilità ambientale e alla promozione del territorio. L'obiettivo è quello di far crescere Ravenna come destinazione turistica di qualità e allo stesso tempo come esempio virtuoso per le comunità costiere italiane.