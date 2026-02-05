FacebookInstagramXWhatsApp

Carnevale di Venezia 2026: tutti gli eventi e i laboratori per bambini da scoprire

Ci siamo: il Carnevale di Venezia 2026 entra nel vivo con una serie di eventi e laboratori assolutamente da non perdere!
Viaggi5 Febbraio 2026 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it
Siamo nel pieno del Carnevale di Venezia 2026, il grandissimo evento che accende la laguna dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026 con una serie di eventi, attività e laboratori per grandi e piccini! Scopriamo quelli da non perdere!

Carnevale di Venezia 2026, le date e il programma

Dal 31 gennaio 2026 è iniziato il Carnevale di Venezia 2026 che si concluderà il 17 febbraio 2026. A fare da cornice ad una serie di eventi, attività e laboratori in programma la celebre laguna che ogni anno attira milioni di visitatori e curiosi da ogni parte del mondo. L'edizione 2026 del Carnevale di Venezia ha come titolo "Olympus. Alle origini del gioco" un titolo che richiama all'anno delle Olimpiadi di Cortina - Milano, ma anche alla mitologia classica. Un connubio che si preannuncia davvero spettacolo per uno degli eventi, e dei periodi, più colorati ed magici per grandi e piccini!

Come sempre il programma del Carnevale di Venezia 2026 ha in serbo tantissime sorprese: a cominciare dalle sfilate dei carri e maschere, ma anche spettacoli che animeranno le strade di una città unica nel suo genere. Uno degli appuntamenti più attesi è il Richiamo di Olympia – Arsenale Water Show. Si tratta di uno spettacolo acquatico allestito nella Darsena Grande dell’Arsenale che ha per protagonista Alvise il Pescatore, una figura umana che sogna di conquistare l'immortalità degli dei. Per ottenerla dovrà superare cinque prove e potrà contare solo sull'aiuto della voce di Olympia, musa della determinazione. Uno spettacolo teatrale sull'acqua in calendario alle 18.45 e alle 21.00, da venerdì 6 a domenica 8 febbraio e poi da giovedì 12 fino a martedì 17 febbraio, giorno conclusivo del Carnevale.

Carnevale di Venezia 2026, gli eventi da non perdere: da Venice Carnival Street Show a La Maschera più bella

Tra gli eventi da non perdere del Carnevale di Venezia 2026 anche Il Canto di Ambrosia – Official Dinner Show: un percorso allestito all'interno della imponente Ca’ Vendramin Calergi sul Canal Grande dove sarà possibile vivere un percorso tra sacralità olimpica e fasto veneziano. Un evento che unisce cena e spettacolo con la partecipazione di tantissimi artisti di fama internazionale, mentre la cucina è affidata alle mani esperte dello chef del Ristorante Wagner. La direzione artistica dell'evento è di Massimo Checchetto, con regia di Enrica Crivellaro e co-produzione della compagnia Liberi Di Physical Theater di Davide Agostini. Gli appuntamenti sono: da sabato 7 e domenica 8 febbraio e proseguono dal Giovedì Grasso, 12 febbraio, fino al Martedì Grasso, 17 febbraio dalle ore 21.

Da segnalare anche l'imperdibile Venice Carnival Street Show, la grande parata di Carnevale che coinvolge più di 350 artisti di strada tra i campi e le piazze di Venezia e Mestre. Le strade delle città diventano dei labirinti dove perdersi diventando così parte integrante dello show. Un appuntamento da non perdere per tutte le famiglie, ma anche per i bambini.

Proprio per i più piccoli in programma c'è ImproLocura del Collectif Primavez, uno spettacolo interattivo fatto di improvvisazione e mimo. Infine anche quest'anno il concorso La Maschera più bella di Carnevale 2026 che si svolge nella suggestiva Piazza San Marco. Le selezioni sono iniziate sabato 31 gennaio 2026 dalle ore 12 e proseguiranno fino al 14 febbraio 2026. Ogni giorno viene premiata la maschera più bella ammessa alla finale del concorso in programma il 15 febbraio 2026 alle ore 16.30. Infine il 17 febbraio 2026, martedì Grasso, dopo la proclamazione della Maria dell’Anno, ci sarà una speciale sfilata conclusiva per salutare il Carnevale di Venezia in Piazza San Marco.

