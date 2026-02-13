Carnevale, Pasqua e Luna Piena: il legame che forse non tutti conoscono

Carnevale e Pasqua sono due delle ricorrenze più caratteristiche del calendario cristiano e sono anche due feste mobili, ovvero con date diverse ogni anno. Ma come si calcolano? La data non è certo casuale e viene determinata tenendo conto della Luna Piena.

Al contrario di quanto accade per altre festività, come Natale e Santo Stefano la Pasqua non ha una data fissa. La ricorrenza cambia ogni anno, in relazione alla data in cui si verifica la prima Luna Piena dopo l'equinozio di primavera.

La regola che fissa la data di Pasqua è stata istituita dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. Proprio sulla base di questa antichissima regola, che lega in qualche modo l'universo astronomico a quello religioso, la Santa Pasqua si festeggia la domenica successiva al primo plenilunio primaverile, che per questo viene spesso definito con il termine "Luna Piena di Pasqua".

Può quindi accadere di avere una Pasqua bassa, se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile, media, quando viene festeggiata dal 3 al 13 aprile, o alta, se la Resurrezione di Gesù si celebra tra il 14 e il 25 aprile.

Detto questo, rimane da chiarire come viene fissata la data del Carnevale. Una volta determinata la domenica in cui si celebrerà la Pasqua, è sufficiente fare un "viaggio a ritroso" di 40 giorni nel calendario per trovare la data in cui si celebra il Martedì Grasso, quello che precede il giorno delle Ceneri e che segna la fine dei festeggiamenti in maschera.

Quando cadono Carnevale e Pasqua nel 2026?

Abbiamo visto che le date di queste due ricorrenze sono legate a una tradizione millenaria e che per poterle fissare nel calendario abbiamo bisogno di conoscere la data dell'equinozio di primavera, che quest'anno si verificherà il 20 marzo. La Luna Piena immediatamente successiva a questo evento brillerà in cielo il 2 aprile.

Proprio sulla base di quanto appena detto, possiamo comprendere il motivo per cui la Santa Pasqua 2026 cada quest'anno il 5 aprile, e di conseguenza l'ultimo giorno di Carnevale si festeggi il 17 febbraio.