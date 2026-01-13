FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. I Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano cos...

I Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano così

Quando cadono i I Giorni della Merla 2026? Scopriamo le date e cosa rappresentano nella tradizione popolare italiana.
Calendario13 Gennaio 2026 - ore 10:58 - Redatto da Meteo.it
Calendario13 Gennaio 2026 - ore 10:58 - Redatto da Meteo.it

Con l'arrivo di Gennaio è il momento de i Giorni della Merla 2026, uno dei periodi più affascinanti dell'anno. Quando sono i Giorni della Merla 2026 e da dove deriva il nome?

I Giorni della Merla 2026: quando sono e il significato

Quando cadono i Giorni della Merla 2026? La tradizione popolare italiana vuole che siano gli ultimi tre giorni del mese di gennaio. I Giorni della Merla 2026, infatti, ricadono il 29, 30 e 31 gennaio e sono considerati le giornate più fredde dell'anno. Si tratta di una tradizione legata ad una serie di leggende e racconti antichi che, ogni anno, vengono celebrati con riti, canti e manifestazioni popolari.

Attenzione: anche se la tradizione italiana colloca i Giorni della Merla negli ultimi tre di gennaio (29, 30 e 31), in alcune regioni cambiano. Nel dettaglio in diverse zone della provincia di Cremona e Lodi i giorni della merla sono il 30, 31 gennaio e il 1 febbraio. Una variazione legata a leggende locali del territorio tramandate nei secoli.

Una cosa è certa: intorno ai Giorni della Merla ruotano diverse tradizioni e leggende. La tradizione vuole che se questi tre giorni sono molto freddi avremo una primavera mite e in anticipo. Se, invece, i giorni non sono particolarmente freddi l'inverno durerà di più ritardando così l'arrivo della bella stagione.

I Giorni della Merla: origini, leggenda e proverbio

Non è dato sapere da dove deriva la locuzione "Giorni della Merla" anche se nel corso dei secoli diverse sono le ipotesi degli studiosi. La prima risale al 1740 ad opera dello scrittore e religioso Sebastiano Pauli che, nel libro “Modi di dire toscani ricercati nella loro origine", ipotizza possibili spiegazioni di questa espressione popolare.

I Giorni della Merla, ossia il 29, 30 e 31 gennaio, sono il cuore della stagione invernale e di conseguenza i più freddi dell'anno. La tradizione più celebre racconta di una merla dai candidi piumaggi che, per difendersi dalle temperature gelide di gennaio, si rifugiò con i suoi piccoli nella canna del camino. Quando uscirono, il 1° febbraio. tutte le piume erano diventate nere per la fuliggine.

Un'altra credenza di carattere storico-militare racconta di un cannone chiamato "La Merla" che doveva essere trasportato oltre il fiume Po. I soldati aspettarono i giorni più freddi di gennaio per trascinarlo sulla superficie ghiacciata dall'altra parte del fiume. L'impresa fu messa a punto proprio negli ultimi tre giorni di gennaio.

Tra le spiegazioni c'è anche quella di Pauli che parla di una nobildonna della famiglia di Merli. La donna, promessa sposa, doveva attraversare il Po per raggiungere il futuro sposo e per farlo attese gli ultimi giorni di gennaio quando il fiume si era completamente ghiacciato. Infine ci sono i detti dei Giorni della Merla che recitano, appunto: se i Giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo e l'inverno sarà ancora lungo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Festa della Befana: storia, origini e tradizioni dell’Epifania
    Calendario5 Gennaio 2026

    Festa della Befana: storia, origini e tradizioni dell’Epifania

    "Befana” deriva dal greco “Epifania” che significa “apparizione”, “manifestazione. Scopriamo storia, origini e tradizioni di questa festa magica.
  • Capodanno 2026 in piazza: le città dove festeggiare e i concerti organizzati
    Calendario31 Dicembre 2025

    Capodanno 2026 in piazza: le città dove festeggiare e i concerti organizzati

    Dove trascorrere il Capodanno 2026 in piazza: ecco le città dove festeggiare il nuovo anno e gli eventi organizzati per l'occasione
  • Saldi 2026: quando iniziano e cosa c'è da sapere?
    Calendario30 Dicembre 2025

    Saldi 2026: quando iniziano e cosa c'è da sapere?

    Subito dopo Natale e Capodanno l'attenzione di milioni di italiani è rivolta ai saldi 2026. Ecco quando partono.
  • Quanti ponti potremo fare nel 2026 prendendo pochi giorni di ferie e regalandoci una vera vacanza?
    Calendario29 Dicembre 2025

    Quanti ponti potremo fare nel 2026 prendendo pochi giorni di ferie e regalandoci una vera vacanza?

    Quanti ponti ci regala il 2026? Ecco quando con pochi giorni di ferie si potranno organizzare ponti lunghi durante l'anno.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Tendenza11 Gennaio 2026
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio ore 17:27

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154