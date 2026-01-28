Carnevale 2026: le date che colorano il Paese con sfilate e carri allegorici

Il Carnevale è una festa amatissima dai più piccoli, ma non solo. Tra sfilate di carri allegorici, coriandoli e stelle filanti che animano le strade dei paesi, riesce a coinvolgere anche i grandi. Ma quali sono le date del Carnevale 2026 e quali le manifestazioni più ambite nel nostro Paese?

Al contrario di quanto accade per il Natale o il Capodanno, il Carnevale è considerata una festa mobile come la Pasqua. Ciò significa che non cade tutti gli anni nella stessa data. Per non rischiare di perdersi le maggiori manifestazioni carnevalesche in Italia, è quindi fondamentale conoscere le due date che sanciscono le tappe di questa ricorrenza.

Si inizia con il Giovedì Grasso, che segna l'inizio ufficiale, e che quest'anno cade il 12 febbraio e si fiiinisce con il Martedì Grasso, il 17 febbraio, quello che potremmo definire il giorno clou. Le manifestazioni in Italia però iniziano molto prima.

Tra le celebrazioni del Carnevale più ambite in Italia c'è quella che vede la città di Viareggio riempirsi di carri allegorici imponenti, sui quali spiccano figure in cartapesta. Il calendario delle sfilate sul lungomare a Viareggio è davvero ampio, e comprende:

corso mascherato d'apertura il 1° febbraio

sfilata notturna sabato 7 febbraio e per il Giovedì Grasso

corsi mascherati pomeridiani domenica 15 febbraio e per il Martedì Grasso

ultima sfilata notturna e proclamazione del carro vincente il 21 febbraio.

Venezia: i corsi in maschera colorano la città lagunare

Il Carnevale veneziano ha un fascino davvero unico. Nella città lagunare quest'anno i festeggiamenti iniziano il 31 gennaio e si protraggono fino al 17 febbraio. Il tema di quest'anno è “Olympus – Alle origini del gioco”, una celebrazione dei giochi olimpici che si terranno nel nostro Paese.

Il programma è davvero molto ricco, e comprende anche cortei acquei, balli e spettacoli diffusi. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia.

Carnevale di Cento, manifestazione storica nel cuore dell'Emilia Romagna

Arti, mestieri e tradizioni rivivono nel Carnevale di Cento, una manifestazione antichissima che ogni anno si rinnova e richiama turisti da tutto il mondo. Quest'anno le celebrazioni inizieranno il 1° febbraio e proseguiranno fino a domenica 1° marzo, permettendo di fare anche un viaggio tra le maschere antiche. Nell'ultima domenica di carnevale sarà proclamato il carro vincitore e sarà possibile assistere alla lettura del Testamento e al rogo della maschera di Tasi.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.

Carnevale in Italia: da Roma ad Acireale

Il Carnevale a Roma si svolgerà dal 12 al 17 febbraio. La Capitale vedrà le strade riempirsi di cortei, musica e sfilate.

Spostandoci in Puglia, il carnevale di Putignano è sicuramente una delle celebrazioni più amate al Sud. Carri colorati e cortei festosi si snodano lungo le stradine già a fine gennaio, culminando con i festeggiamenti per il Martedì Grasso.

Ad Acireale invece, a trionfare sono i carri grotteschi realizzati dagli artigiani siciliani: strutture cariche di colori, fiori e fantasia che percorrono le vie del centro proponendo spettacoli che spaziano dall'arte alla tradizione.

Mentre tutto il resto d'Italia si preparerà a salutare i festeggiamenti di carnevale ed entrare con il Mercoledì delle Ceneri in quel periodo che precede la Pasqua, il capoluogo lombardo sarà nel clou dei festeggiamenti. Il Carnevale di Milano segue infatti un calendario particolare: quello ambrosiano.

La città, unica in Italia, festeggerà il carnevale 2026 dal 12 al 24 febbraio. Così, mentre tutti avranno già riposto le maschere in soffitta, Meneghino e Cecca continueranno a rallegrare le strade milanesi, si continuerà a lanciare coriandoli e stelle filanti e a mangiare chiacchere.