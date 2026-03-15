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Meteo 15 marzo: maltempo, forti venti e neve a bassa quota al Nord!

Le previsioni meteo per oggi (15 marzo) vedono piogge e forti venti in estensione al Sud ma anche nevicate temporaneamente fino a bassa quota.
Previsione15 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Il tempo è peggiorato al Nord e sulle due Isole maggiori a causa di una perturbazione nord-atlantica (la n.5 di marzo), il cui ingresso nel Mediterraneo occidentale ha data luogo ad un profondo vortice ciclonico (minimo di pressione di 995-996 hPa) centrato ad ovest della Corsica e della Sardegna. Darà luogo a precipitazioni a tratti intense e porterà un nuovo carico di neve sulle Alpi, particolarmente abbondante nel settore centro-occidentale (fino a un metro di accumulo in quota sull’alto Piemonte).

Nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente fino a martedì 17, il tempo rimarrà perturbato al Sud e in Sicilia con il minimo depressionario che si andrà a posizionare a sudest dell’isola. Tempo a tratti piovoso anche sul Nord-Est e sul medio Adriatico ma per un fronte instabile in arrivo dall’Europa centrale. Saranno giornate ventose con mari fino a molto mossi o localmente agitati. Le temperature saranno altalenanti e oscilleranno intorno alle medie stagionali.

L’attuale tendenza, da confermare nei prossimi aggiornamenti, evidenza un possibile miglioramento a partire da mercoledì 18 grazie ad un graduale ritorno dell’alta pressione sul nostro Paese; una residua instabilità dovrebbe ancora coinvolgere fino a giovedì 19 Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 15 marzo

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, localmente e a tratti anche coperto al Nord e sulle Isole. Al Nord precipitazioni diffuse al mattino tra il Nord-Ovest e il Triveneto con neve sulle Alpi, a bassa quota tra Piemonte, Valle d’Aosta e nord della Lombardia; possibile neve ad Aosta. Nel corso del pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione.

Nel corso della giornata possibili piogge sparse e locali rovesci o temporali su gran parte delle regioni; al Settentrione tendenza a schiarite, ampie al Nord-Est. Piogge intense e possibili temporali in Sicilia, in estensione dal pomeriggio anche alla Calabria. Instabile con locali rovesci in Sardegna, Abruzzo. Molise, Puglia, Basilicata e Appennino campano. Temperature in calo in Sardegna e Sicilia, in lieve rialzo sul versante tirrenico. Venti in sensibile rinforzo al Centro-Sud, Liguria e alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 16 marzo

Molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi su regioni meridionali, Abruzzo e Molise con fenomeni più insistenti e diffusi tra Basilicata e Puglia meridionale. Al mattino ampie schiarite al Nord e regioni centrali tirreniche, isolate piogge nel sud della Sardegna. Nel pomeriggio tempo instabile con rovesci sparsi e possibili temporali più insistenti e abbondanti tra la Lucania e il settore attorno all’alto Ionio; locale instabilità anche su Sardegna e Sicilia, specie su Veneto, Friuli Venezia Giulia, basso Lazio e Sicilia orientale; neve sulle Alpi orientali oltre 1400-1600 metri.

Temperature massime in rialzo anche sensibile al Nordovest e sulla Sardegna, in calo nell’estremo Nord-Est e al Sud. Ventoso per venti settentrionali in Sardegna e di Scirocco in Puglia; locali moderati rinforzi da est sulle regioni centrali. Agitati lo Ionio settentrionale, il canale d’Otranto, il mare e il canale di Sardegna; mossi o molto mossi gli altri mari.

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Ultimo aggiornamento Domenica 15 Marzo ore 12:46

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