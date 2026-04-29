Meteo, instabilità in aumento e calo termico: le previsioni del 29-30 aprile

Una perturbazione nord atlantica (la numero 4 del mese) tra oggi e venerdì attraverserà il nostro Paese, dove favorirà un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali che nelle prossime ore si concentreranno soprattutto al Nord e domani più che altro al Sud e medio versante adriatico, mentre venerdì gli ultimi strascichi di tempo instabile si faranno sentire all’estremo Sud. Le correnti relativamente fredde che seguono la perturbazione si diffonderanno gradualmente sulla nostra Penisola alimentando una sostenuta ventilazione settentrionale (Bora/Grecale/Tramontana fino a 50-70 Km/h) assieme a un diffuso e sensibile abbassamento delle temperature, di notevole portata soprattutto nel versante orientale del Paese, dove le temperature crolleranno anche di una decina di gradi, scendendo da valori tipici di metà giugno a valori da metà marzo nel giro di appena 48 ore. Le proiezioni per il ponte del 1° maggio al momento confermano un miglioramento della situazione meteo, con una probabile nuova fase di tempo soleggiato, un’attenuazione della ventilazione e, soprattutto a partire da domenica, anche un sensibile rialzo termico.

Previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Mercoledì al mattino nuvole su Isole e gran parte del Nord, a eccezione di Liguria, Emilia e Romagna, con piogge sparse su zone alpine e prealpine orientali; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, zone interne del Centro, Calabria Meridionale e Isole Maggiori, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Venezie, Appennino Settentrionale, nord della Sicilia e Sardegna Settentrionale; soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nordest, stazionarie o in leggera crescita nel resto del Paese. Venti in rinforzo al Nord dalla sera, di Bora sull’Alto Adriatico, orientali in Pianura Padana; moderato Scirocco sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per giovedì 30 aprile

Giovedì nuvole su gran parte del Paese, ma con schiarite dal pomeriggio al Nord-Est, sulla pianura lombarda, su Toscana, Umbria e Marche. Piogge più probabili su Piemonte occidentale e meridionale e al Sud peninsulare, in mattinata anche tra basse Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio locali rovesci nelle zone interne del basso Lazio e sulla Sardegna. In serata fenomeni in generale esaurimento e tendenza a rasserenamenti su tutto il Centro e in Puglia. Temperature: in diminuzione al nord e sulle regioni peninsulari, stazionarie e ancora oltre 25 gradi sulle Isole. Venti: di Bora/Grecale in sensibile rinforzo su mare Adriatico e regioni centrali, con raffiche fino a 50-60 Km/h; da est in val padana, di Tramontana in Liguria.