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Meteo: 29-30 aprile con brusco calo termico e venti in rinforzo

La perturbazione n.4 del mese, seguita da aria fresca, tra domani (29 aprile) e giovedì 30 porta instabilità, clima fresco e venti in rinforzo.
Previsione28 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Tra fine aprile e inizio maggio proseguirà l’altalena termica sull’Italia, mentre l’alta pressione si indebolirà temporaneamente, sotto la spinta di una perturbazione nord atlantica (la n. 4 del mese), attesa tra oggi (28 aprile) e domani 29 sulle regioni settentrionali. Il suo successivo scivolamento lungo la Penisola, confermato tra giovedì 30 e venerdì 1 maggio, sarà associato ad una breve fase di variabilità meteorologica in un contesto di atmosfera a tratti instabile, favorevole ad alcune precipitazioni, ma ancora molto incerte nella loro effettiva localizzazione ed evoluzione.

La massa d’aria più fredda alle spalle del fronte si riverserà sul nostro Paese attraverso una sostenuta ventilazione settentrionale (Bora/Grecale/Tramontana fino a 50-70 Km/h), responsabile di un temporaneo ma sensibile abbassamento delle temperature. Tra mercoledì e venerdì il salto termico sarà notevole soprattutto lungo l’Adriatico dove si potranno perdere anche una decina di gradi, passando da valori tipici di metà giugno a metà marzo nel giro di appena 48 ore.

La tendenza per il ponte del 1° maggio conferma un miglioramento, con il ritorno del tempo stabile e soleggiato, un’attenuazione del vento a partire da sabato 2 maggio e un rialzo delle temperature soprattutto da domenica 3.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 aprile

Tempo ancora soleggiato al Centro-Sud, ma con tendenza ad un aumento irregolare delle nubi sulle Isole, associate a locali rovesci sulla Sardegna. Nuvolosità variabile al Nord, con spazi di sole a tratti anche ampi tra Liguria ed Emilia Romagna. Fino al tardo pomeriggio l’instabilità atmosferica e il rischio di rovesci o temporali si limiterà al Piemonte, alle zone alpine e prealpine e alla dorsale appenninica settentrionale. In serata e nella notte tendenza ad un’estensione molto irregolare dei fenomeni anche alla valle padana.

Temperature massime in calo al Nordest, stazionarie nel resto del Paese. Venti: dalla sera marcato rinforzo della Bora sull’alto Adriatico, da est sulla valle padana; moderati di Scirocco nei canali delle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 30 aprile

Sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo nubi innocue passeggere. Nel resto del paese nuvolosità a tratti estesa e densa, ma in diradamento dal pomeriggio al Nord-Est, sulla pianura lombarda, su Toscana, Umbria e Marche. Precipitazioni più probabili su Piemonte occidentale e meridionale e al Sud peninsulare, in mattinata anche tra basse Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio locali rovesci nelle zone interne del basso Lazio e sulla Sardegna. In serata fenomeni in generale esaurimento e tendenza a rasserenamenti su tutto il Centro e in Puglia.

Temperature in diminuzione al Nord e sulle regioni peninsulari, stazionarie e ancora oltre 25 gradi sulle Isole. Venti di Bora/Grecale in sensibile rinforzo su mare Adriatico e regioni centrali, con raffiche fino a 50-60 Km/h; da est in val padana, di Tramontana in Liguria.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 12:33

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