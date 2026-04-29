Meteo, 30 aprile instabile, ventoso e più fresco: le previsioni

La perturbazione (la numero 4 del mese) in transito sull’Italia giovedì 30 aprile porterà tanta instabilità, specie al Sud e regioni centrali adriatiche, mentre le correnti fredde che la accompagnano irromperanno con decisione sulla nostra Penisola, causando un sensibile e diffuso abbassamento delle temperature, che in diverse zone scenderanno anche al di sotto della norma. Prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra Penisola, venerdì la perturbazione porterà ancora un po’ di instabilità all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia la giornata risulterà in prevalenza soleggiata, ma sempre con temperature al di sotto della norma in molte regioni. Le proiezioni più aggiornate confermano che il fine settimana inizierà, sabato, con l’alta pressione che garantirà bel tempo e rialzo delle temperature praticamente in tutta Italia, mentre per domenica è probabile un aumento della nuvolosità, sebbene in generale associato a pochissime piogge. L’inizio della prossima settimana sarà probabilmente caratterizzato da una nuova fase di tempo instabile, con temperature altalenanti ma comunque vicine ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per giovedì 30 aprile

Giovedì al mattino tempo soleggiato al Nordest, Toscana e Isole Maggiori; nuvole altrove, con piogge isolate su Piemonte, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud Peninsulare, a eccezione delle coste campane. Nel pomeriggio ampie schiarite anche al Nordovest, Umbria e Marche, temporaneo aumento della nuvolosità invece nelle Isole Maggiori: isolati rovesci e temporali su Basso Lazio, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e interno della Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in sensibile calo e in generale comprese fra 15 e 24 gradi, con punte fino a 26-27 gradi solo nelle Isole Maggiori. Venti nord-orientali in sensibile rinforzo su Alto Adriatico e regioni centrali, con raffiche fino a 50-60 Km/h; ventilato anche nella Pianura Padana per venti orientali e in Liguria per Tramontana.

Previsioni meteo per venerdì 1° maggio

Venerdì alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Calabria e Isole Maggiori, con isolati piovaschi, specie al mattino, su Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Tempo in generale soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero rialzo in gran parte del Nord, in ulteriore lieve calo invece in quasi tutto il Sud e Isole. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti da nord o nordest; ventilato in Pianura Padana per venti orientali.