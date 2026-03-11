Termosifoni 2026: quando si spengono i riscaldamenti in Italia? Le date

La primavera è alle porte e come ogni anno ci si domanda: quando si spengono i termosifoni? Generalmente la chiusura dei riscaldamenti è prevista in una fascia temporale che va dal 15 marzo al 15 aprile, per intenderci l'inizio della stagione primaverile.

Naturalmente lo spegnimento varia a seconda della zona climatica di riferimento, ma anche in base ai condomini e alla presenza di impianti autonomi.

Riscaldamenti casa, quando si spengono nel 2026?

Con l'arrivo della primavera e la crescita delle temperature è tempo di spegnere i riscaldamenti. Lo spegnimento dei termosifoni in Italia non ha una data unica per tutte le regioni, visto che cambia a seconda del territorio, della classificazioni e di ordinanze locali.

La data di spegnimento dei riscaldamenti, infatti, è legata principalmente alla zona climatica classificata a seconda del GG, ossia i Gradi Giorno con cui viene calcolato il fabbisogno energetico per riscaldare un edificio. Un risultato che viene dato dalla differenza tra temperatura interna convenzionale di 20 °C e temperatura media esterna giornaliera.

In Italia lo spegnimento dei termosifoni centralizzati si basa sul calendario stabilito dal DPR 412/93 che divide il territorio nazionale in sei zone climatiche. Le date di spegnimento per i riscaldamenti nel 2026 sono fissate dal 15 marzo al 15 aprile, a seconda delle zone climatiche di riferimento.

L'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche a seconda del numero di Gradi Giorno (GG). Ogni zona climatica fotografa il fabbisogno medio di riscaldamento degli edifici appartenenti a quella fascia. Scopriamo, a seconda della zona climatica, la data precisa di spegnimento dei termosifoni nel 2026: