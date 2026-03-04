Ora legale 2026, confermata la data: nessuna modifica in anticipo

L'ora legale 2026 in Italia è stata confermata in arrivo per il weekend di fine marzo. Nessuna modifica, nessun anticipo. Dovremo spostare in avanti le lancette di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

Come ogni anno, pertanto, nell'ultimo fine settimana del mese di marzo dormiremo un'ora in meno per avere, però, un'ora di luce in più durante il giorno. E inizieremo a sentire meglio anche le vibes dell'arrivo della bella stagione con le giornate più lunghe e luminose e la possibilità di trascorrere più tempo all'aperto.

Ora legale 2026 in anticipo? Non arriverà prima

Nei giorni scorsi è capitato di leggere che l'ora legale 2026 sarebbe arrivata prima o in anticipo. Rispetto a cosa? Agli anni precedenti. Eppure non sarà così. Anche quest'anno l'ora legale non verrà anticipata, proprio così come del resto non è mai avvenuto sin dall'ormai lontano 1981.

Con l'arrivo della primavera ci ritroveremo a spostare in avanti le lancette di un'ora. Quando? Alle 2.00 di notte dell'ultima domenica del mese di marzo, ovvero del 29 marzo 2026, che diventeranno istantaneamente le 3.00 e dormiremo un'ora in meno.

Perché nei giorni scorsi abbiamo letto che l'ora legale del 2026 sarebbe stata anticipata? Forse perché nel 2025 il weekend interessato dal cambio dell'ora era quello compreso tra il 29 e il 30 marzo e nel 2024 quello del 30 e 31 marzo. Ciò non significa che l'ora legale arrivi prima.



È che come ogni anno variano leggermente le date dell'ultimo weekend di marzo. Tutta colpa del nostro calendario. Le direttive UE stabiliscono che tutti i Paesi dell'Unione dovranno spostare avanti le lancette di un'ora nell'ultima domenica di marzo.

Quando torna l'ora solare?

Per quanto tempo avremo in vigore l'ora legale nel 2026? Ebbene, il cambio dell'ora, da legale a solare arriverà a fine ottobre. Per l'esattezza riporteremo le lancette dell'orologio un'ora indietro domenica 25 ottobre 2026.

Ora legale e ora solare: l'annoso dibattito sull'abolizione

L'annoso dibattito sull'abolizione del passaggio dall'ora legale all'ora solare rendendo permanente l'ora legale in Italia non ha ancora trovato una sua soluzione. La discussione si è arenata da tempo nelle sedi europee.

C'è chi pensa di introdurre in Italia un iter parlamentare per introdurre l'ora legale permanente. Se al termine dell'iter la proposta verrà approvata, entro il 30 giugno 2026, si arriverà a una proposta normativa. La strada, però, è comunque lunga.