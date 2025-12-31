Capodanno 2026 in piazza: le città dove festeggiare e i concerti organizzati

Tutto pronto per il Capodanno 2026. Anche quest’anno saranno milioni le persone che affolleranno le piazze delle tante città che per l’occasione hanno organizzato eventi da non perdere. I concerti dal vivo vanno per la maggiore, non mancano però spettacoli con dj set e performance artistiche che accompagnano il pubblico nel conto alla rovescia verso il nuovo anno.

Dove festeggiare Capodanno 2026 in piazza

Da Nord a Sud, ogni città ha in programma eventi dove non si rinuncerà a brindisi collettivi, fuochi d’artificio e tanto divertimento all'insegna della buona musica. Le piazze italiane diventano così luogo di ritrovo per condividere il passaggio dal 2025 al 2026 in modo da celebrare in compagnia l’arrivo del nuovo anno.

Le città dove festeggiare l'arrivo del 2026

Ecco di seguito, dove trascorrere le ultime ore del 31 dicembre 2025 in attesa delle prime ore del 1° gennaio 2026.

Roma - Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

Nella Capitale grande concerto al Circo Massimo. La festa inizia alle ore 21.00 con tre grandi nomi della musica come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. A condurre ci saranno volti noti della radio. Dopo la mezzanotte non mancherà il dj set curato da Dimensione Suono Roma.

Milano - Capodanno in piazza Duomo e festa anni ’90 al Forum di Assago

Milano si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza Duomo e al Forum di Assago. Un grande brindisi collettivo animerà piazza Duomo, mentre al Forum di Assago sarà possibile partecipare a una festa a tema anni '90.

Napoli - Concerto in piazza del Plebiscito con Elodie e Serena Brancale

A Napoli, il Capodanno 2026 si festeggerà con un grande concerto in Piazza del Plebiscito dalle ore 22. Sul palco ci saranno Elodie e Serena Brancale. Non mancheranno Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Daniele Decibel Bellini. In Piazza Municipio invece ci sarà il contest Dj giovani proposte con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani. Alla Rotonda Diaz dalle 22 si alterneranno invece: dj set come Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen e tanti altri. I fuochi d’artificio si potranno ammirare al Castel dell’Ovo.

Arzachena - Sardegna concerto con Achille Lauro

Ad Arzachena, in Sardegna presso lo Stadio Biagio Pirina grande spettacolo con apertura alle 20:00 con l’esibizione di Dj Diva. Achille Lauro è atteso sul palco alle 22:00. L'evento è organizzato da FD Concerti srls e Friends & Partners, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale. La festa continua anche dopo la mezzanotte con “Passione A 90”, un party itinerante che ripropone i successi dance del periodo.

Gorizia - El Miami Show in Piazza della Vittoria

A Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, grande evento in Piazza della Vittoria, El Miami Show, con musica dal vivo, spettacolo e fuochi d’artificio. L’apertura è alle 22:00, con la SOS Live Band. A condurre la serata sarà Linda Fiore. Immancabile il countdown con fuochi d'artificio che si riflettono sulle mura del Castello di Gorizia. Non mancheranno chioschi enogastronomici.

Lignano Sabbiadoro - Radio PiterPan

Lignano Sabbiadoro vedrà il nuovo anno in Piazza Fontana. L'evento inizia alle 22 con gli speaker e i DJ di Radio PiterPan. I locali e i ristoranti saranno aperti per cenoni e serate in compagnia.

Bologna - Gremlin oviparo e il Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore

Bologna celebra il nuovo anno con il Rogo del Vecchione, l'opera è affidata all'artista Marco Barbieri. Non mancherà musica dal vivo e dj set.

Firenze - Capodanno nelle piazze

A Firenze il 2026 si attenderà in diverse piazze. In Piazza Santa Croce grande concerto con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine, Layana e Tomasi. In Piazza della Signoria ci saranno installazioni luminose e performance artistiche. Nell'area di Mercato Centrale avrà luogo l'evento Il buono che verrà!, una serata di spettacoli, musica e tanto buon cibo.

Palermo - Piazza Ruggero Settimo con Arisa e The Kolors

A Palermo, in Piazza Ruggero Settimo, dalle 21.00 inizierà la festa con dj set, mentre solo più tardi sul palco saliranno Arisa e i The Kolors. Non mancherà la possibilità di continuare la festa anche dopo la mezzanotte nei locali del centro.

Lecce - Piazza Sant’Oronzo

A Lecce, il fulcro principale della serata sarà Piazza Sant’Oronzo, con un concerto di musica dal vivo dalle 21, con Mida e Roy Paci.

Catanzaro - L’Anno che verrà in diretta su Rai 1

A Catanzaro avrà luogo L’Anno che Verrà, grande evento di Capodanno in diretta su Rai1. Tantissimi gli artisti che animeranno la serata dal palco allestito sul lungomare della città.

Genova - Concerto con i Pinguini Tattici Nucleari

A Genova, grande concerto in piazza della Vittoria dalle 21.30 con apertura a cura del dj set. Solo più tardi saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo la mezzanotte la festa prosegue con il Genova 2026 Party, con dj set e animazione.