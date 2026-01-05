Festa della Befana: storia, origini e tradizioni dell’Epifania

L'Epifania è una festa religiosa che viene celebrata il giorno 6 gennaio nelle tradizione tradizione cristiana d’occidente. È una festa legata alla visita dei tre Re Magi a Gesù Bambino nella capanna di Betlemme. Una manifestazione, una rivelazione che è associata anche all'arrivo della Befana, la vecchietta vestita di stracci che fa visita a grandi e piccini nella notte tra il 5 e 6 gennaio.

La storia della Befana secondo la tradizione cristiana

La Befana vien di notte. L'adorabile vecchietta arriva nel cuore della notte tra il 5 e 6 gennaio, proprio come i Re Magi, per consegnare dolci e leccornie a grandi e piccini. Ma quali sono le origini della Befana? L'Epifania è una festa cristiana, anche la parola "Befana" deriva dal greco "epifáneia" che significa "manifestazione divina, apparizione".



La ricorrenza era legata alla visita dei tre Re Magi a Gesù Bambino: ossia l’adorazione dei Magi a Betlemme. Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, seguendo la stella cometa, raggiunsero Betlemme per far visita al Bambin Gesù portandogli in dono oro, incenso e mirra.

Secondo una leggenda cristiana le origini della Befana sono proprio legate a quella magica notte quando, i tre Re Magi non riuscendo a trovare la strada, chiesero aiuto a una vecchietta vestita di stracci invitandola a seguirli.

La Befana non accettò l'invito dei Re Magi, ma poco dopo si pentì della scelta. A quel punto per rimediare decise di preparare un cestino con dolci e leccornie da consegnare ai Magi, ma non trovandoli decise di fermarsi in ogni casa regalandoli ai bambini sperando di trovare Gesù.

La leggenda dell'Epifania: la Befana vestita di stracci

La Befana è un personaggio magico del folclore italiano la cui origine è legata ad antichi riti propiziatori pagani ereditati dai romani. La tradizione vuole che, durante le notti successive al solstizio d'inverno, delle misteriose figure femminili guidate da Diana volassero sui campi per garantirne i racconti.

Da qui deriva la leggenda di donne volanti sul manico di scopra. Con il passare dei tempi si è parlato di Befana: una vecchietta vestita di stracci. Quel suo curioso abbigliamento rappresentava l'anno vecchio, oramai passato e consumato.

Non solo, un'altra tradizione vede nella figura della Befana una possibilità di "ricchezza" per le famiglie più povere, visto che la vecchietta consegnava cibo e piccoli dolcetti. Una cosa è certa: la Befana ancora oggi fa sognare ancora molti, tra grandi e piccini.