Quanti ponti potremo fare nel 2026 prendendo pochi giorni di ferie e regalandoci una vera vacanza?
Quanti ponti ci regalerà il 2026? Come per il 2025 anche il calendario del 2026 ci regalerà una buona quantità di giorni da trasformare in gite fuori porta e viaggi da poter programmare con largo anticipo.
Ponti lunghi 2026: ecco quali giorni di ferie prendere
Grazie ai weekend e alle festività che arriveranno durante il 2026, quello alle porte sarà un anno che ci permetterà di trascorrere ben 31 giorni di vacanza utilizzando soltanto 8 giorni di ferie. Ecco di seguito in breve il calendario con tutti i ponti del 2026, utile per programmare i prossimi viaggi da segnare in agenda:
- Epifania: 1-2-3-4-5-6 gennaio;
- Pasqua e Pasquetta: 3-4-5-6 aprile;
- Festa dei lavoratori: 1-2-3 maggio;
- Festa della Repubblica: 30-31 maggio - 1-2 giugno;
- Festa dell'Immacolata: 5-6-7-8 dicembre;
- Natale e Santo Stefano: 25-26-27 dicembre;
- Capodanno: 28-29-30-31 dicembre 1-2-3 gennaio.
Epifania
Con i ponti del 2026 si parte già ai primi dell’anno, dall’1 al 6 gennaio infatti si può usufruire del grande ponte dell’Epifania. Il 1 gennaio cade di giovedì, quindi prendendo il 2 e il 5 gennaio di ferie, si arriva fino al 6 utilizzando soltanto 2 giorni di ferie tra quelli a disposizione.
Ponte di Pasqua e Pasquetta 2026
Pasqua 2026 cade di domenica 5 aprile, a differenza del 2025 non sarà possibile fare il lungo ponte con il 25 aprile. Prendendo però di ferie il 3 aprile e tornando al lavoro, il 7, si ha la possibilità di staccare il venerdì e tornare a lavorare il martedì successivo.
Il 25 aprile
Il giorno della Festa della Liberazione per questa volta non c’è possibilità di fare ponte, visto che la ricorrenza cade di sabato.
1° maggio
Il giorno della Festa dei Lavoratori è segnato di venerdì nel calendario. Questo ci permetterà di partire per un lungo weekend dell'1-2-3 maggio senza consumare giorni di ferie.
Ponte del 2 giugno: Festa della Repubblica
Il giorno della Festa della Repubblica, che cade ogni anno il 2 giugno, quest’anno sarà di martedì, questo ci consentirà, prendendo l’1 di ferie, di poter organizzare ben quattro giorni fuori porta utilizzando il 30 e il 31 maggio, e l’1 e 2 giugno.
Ferragosto
Durante l’anno 2026 Ferragosto cadrà di sabato, purtroppo questo non ci consentirà grandi agganci, ma è pur vero che la settimana del 15 agosto è già quella più gettonata per organizzarsi per le ferie estive.
1 novembre
Il giorno di Ognissanti cadrà di domenica, questo non ci consentirà di organizzare ponti per quel periodo.
8 dicembre: ponte dell'Immacolata
Un vero e proprio ponte lungo sarà possibile organizzarlo in occasione dell’Immacolata, l’8 dicembre 2026. Cadendo di martedì e prendendo lunedì 7 di ferie (a Milano è già festa, per il patrono, Sant'Ambrogio), avremo la possibilità di partire per ben 4 giorni e quindi organizzare un viaggio che potrebbe avere luogo dal 5 all’8 dicembre.
Natale 2026
A fine 2026, durante il periodo delle festività natalizie, per un bel ponte lungo si potranno usufruire i giorni che vanno dal 28 dicembre che cade di lunedì per arrivare fino al 3 gennaio che sarà domenica.