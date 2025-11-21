Vacanze di Natale 2025: ecco quando iniziano e quando si rientra a scuola
Con la fine del mese di novembre si avvicina il momento più magico e bello dell'anno: il Natale. Milioni di studenti e famiglie cominciano a farsi la fatidica domanda: quando iniziano le vacanze di Natale 2025?
Vacanze di Natale 2025 in Italia
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie è il momento di scoprire quando iniziano le vacanze di Natale per l'anno scolastico 2025/2026. Le vacanze di Natale non hanno la stessa data in Italia visto che variano da regione a regione. Nella maggior parte delle regioni le vacanze di Natale 2025 iniziano tra il 22 e 24 dicembre, giorno della vigilia, e generalmente terminano il 7 gennaio 2026 subito dopo l'Epifania.
Unica e sola eccezione è la regione Sicilia dove le festività natalizie termineranno il giorno 7 gennaio con il ritorno tra i banchi di scuola il giorno 8 gennaio 2026. Date alla mano milioni di studenti, insegnanti e famiglia potranno godere di circa due settimane di vacanza tra luci, regali e momenti di relax prima dell’arrivo del nuovo anno. A seguire il calendario dettagliato con le date di inizio delle vacanze natalizie per ciascuna regione italiana.
Vacanze di Natale 2025, le date al Nord Italia
Quando iniziano le vacanze di Natale 2025 e quando si torna a scuola nelle regioni del Nord Italia? Ecco nel dettaglio data di inizio delle vacanze di Natale e la data di ritorno a scuola:
- Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Emilia Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Natale 2025, le date al Centro Italia
Quando iniziano le vacanze di Natale 2025 e quando si torna a scuola nelle regioni del Centro Italia? Scopriamo la data di inizio delle vacanze di Natale e la data di fine che coincide con il ritorno tra i banchi di scuola:
- Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Natale 2025, le date al Sud Italia
Infine le date di inizio delle vacanze di Natale 2025 nelle regioni del Sud Italia con le date di ritorno a scuola nel 2026:
- Molise – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Campania – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Puglia – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Basilicata – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Calabria – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Sicilia – dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
- Sardegna – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026