Vacanze di Natale 2025: ecco quando iniziano e quando si rientra a scuola

Con la fine del mese di novembre si avvicina il momento più magico e bello dell'anno: il Natale. Milioni di studenti e famiglie cominciano a farsi la fatidica domanda: quando iniziano le vacanze di Natale 2025?

Vacanze di Natale 2025 in Italia

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie è il momento di scoprire quando iniziano le vacanze di Natale per l'anno scolastico 2025/2026. Le vacanze di Natale non hanno la stessa data in Italia visto che variano da regione a regione. Nella maggior parte delle regioni le vacanze di Natale 2025 iniziano tra il 22 e 24 dicembre, giorno della vigilia, e generalmente terminano il 7 gennaio 2026 subito dopo l'Epifania.

Unica e sola eccezione è la regione Sicilia dove le festività natalizie termineranno il giorno 7 gennaio con il ritorno tra i banchi di scuola il giorno 8 gennaio 2026. Date alla mano milioni di studenti, insegnanti e famiglia potranno godere di circa due settimane di vacanza tra luci, regali e momenti di relax prima dell’arrivo del nuovo anno. A seguire il calendario dettagliato con le date di inizio delle vacanze natalizie per ciascuna regione italiana.

Quando iniziano le vacanze di Natale 2025 e quando si torna a scuola nelle regioni del Nord Italia? Ecco nel dettaglio data di inizio delle vacanze di Natale e la data di ritorno a scuola:

Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Emilia Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Quando iniziano le vacanze di Natale 2025 e quando si torna a scuola nelle regioni del Centro Italia? Scopriamo la data di inizio delle vacanze di Natale e la data di fine che coincide con il ritorno tra i banchi di scuola:

Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

– dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Infine le date di inizio delle vacanze di Natale 2025 nelle regioni del Sud Italia con le date di ritorno a scuola nel 2026: