FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino ...

Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend

Vortice ciclonico in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, con neve fino a bassa quota e freddo in aumento. Gli aggiornamenti meteo
Tendenza4 Gennaio 2026 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it
Tendenza4 Gennaio 2026 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it

La tendenza meteo per i prossimi giorni conferma uno scenario ancora decisamente movimentato anche dopo l’Epifania, con maltempo in molte regioni, neve fino a bassa quota e correnti molto fredde che insisteranno fino a giovedì.

La tendenza meteo da mercoledì 7 gennaio

Mercoledì la circolazione di bassa pressione attiva a ridosso delle nostre regioni meridionali si intensificherà ulteriormente. Di conseguenza si accentuerà il maltempo al Sud, con piogge intense sul settore tirrenico della Calabria e precipitazioni sparse sulle Isole maggiori, sul Lazio meridionale, nelle regioni del medio Adriatico e in Puglia. La neve potrà cadere fino a quote molto basse nelle Marche, in particolare sull’Appennino umbro-marchigiano, e in Abruzzo. Dal pomeriggio rovesci di neve fino a quote collinari potranno verificarsi anche in Campania e sul Lazio meridionale.

Per effetto del vortice ciclonico si intensificherà anche l’afflusso di correnti fredde richiamate verso l’Italia centro-meridionale e le Isole maggiori - dove è atteso un sensibile calo delle temperature. Si profila una giornata particolarmente ventosa, con venti intensi soprattutto in Sicilia, in Calabria e nelle regioni centrali della penisola, e freddi venti di Bora sull’alto Adriatico.

Giovedì 8 gennaio la depressione inizierà ad allontanarsi verso la Grecia. Il tempo quindi migliorerà sull’Italia centrale, mentre soprattutto nella prima parte della giornata si verificheranno ancora rovesci sulla Puglia – dove saranno possibili anche nevicate fino a quote collinari – e sul settore del basso versante tirrenico. Nel pomeriggio una perturbazione a carattere di fronte caldo raggiungerà la Valle d’Aosta e i settori di confine delle Alpi centrali, portando qualche nevicata.

I venti si attenueranno al Centro-Nord, mentre per le Isole maggiori si profila un’altra giornata ventosa. Le temperature massime caleranno ulteriormente al Sud e in Sicilia, mentre aumenteranno nelle regioni centrali, in Sardegna e nelle aree alpine.

Tra venerdì e il weekend si profila infine l’attivazione di correnti occidentali più miti, che spazzeranno rapidamente via l’aria fredda ma probabilmente determineranno anche un nuovo aumento delle nubi sui settori occidentali della penisola e sulle regioni di Nord-Est, con piogge sparse e nevicate più probabili sulle Alpi orientali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
    Tendenza3 Gennaio 2026

    Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota

    Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura!
  • Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
    Tendenza2 Gennaio 2026

    Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza

    Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
  • Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
    Tendenza1 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania

    Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
  • Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
    Tendenza31 Dicembre 2025

    Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove

    Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Tendenza3 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura!
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Tendenza2 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Tendenza1 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 04 Gennaio ore 19:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154