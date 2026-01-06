FacebookInstagramXWhatsApp

Epifania con aria artica e neve a bassa quota: le previsioni nei dettagli

Epifania con tempo invernale: aria artica sull'Italia e maltempo diffuso, con neve fino a bassa quota
Previsione6 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La situazione meteo resta piuttosto dinamica, caratterizzata dal transito di alcune perturbazioni e dalla propagazione di una massa d’aria molto fredda di origine artica verso il Mediterraneo centrale. Una prima perturbazione (la n.2 di gennaio) sta già interessando buona parte del Centro-Sud e anche il settore dell’alto Adriatico, dove sono già in corso nevicate a quote basse, fin sulle pianure e le coste. Sull’Appennino centrale, a quote di media e alta montagna, sono attese nevicate a tratti abbondanti.

Mercoledì, dopo una breve tregua in seguito all’allontanamento della perturbazione, il tempo tornerà a peggiorare al Sud, sulle Isole e in parte del Centro per l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso (perturbazione n.3), che insisterà anche giovedì con residue precipitazioni al Meridione. Nel frattempo il clima si manterrà decisamente freddo con temperature sotto la media al Nord e gradualmente anche al Centro, raggiunto dalla massa d’aria artica. Al Sud e in Sicilia insisteranno ancora le miti correnti meridionali che, invece, manterranno i valori al di sopra della norma nelle prossime ore e in parte anche mercoledì, mentre giovedì i venti freddi riusciranno a raggiungere anche le regioni meridionali.

Le previsioni meteo per l'Epifania

Martedì cielo da nuvoloso a coperto nell’alto versante adriatico e al Centro-Sud, salvo iniziali schiarite all’estremo Sud, con piogge sparse nel corso della giornata, e possibili temporali su basso Lazio e regioni meridionali. Nevicate a bassa quota, localmente anche in pianura e in costa, su Emilia Romagna meridionale, nord delle Marche e Friuli Venezia Giulia, oltre i 700-1400 metri e particolarmente copiose nel resto dell’Appennino centrale. Ampie schiarite nelle altre regioni settentrionali. Alla sera fenomeni in parziale attenuazione al Nord-Est e al Centro.

Temperature massime leggermente sotto la media in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, ancora relativamente miti al Sud e in Sicilia. Ventoso per venti meridionali al Sud, settentrionali al Centro e vicine aree del Nord. Mari per lo più mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 gennaio

Ampie schiarite al Nord e in Toscana, a parte ancora nubi compatte e residue nevicate fino a bassa quota in Romagna. Cielo nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge diffuse,anche a carattere di rovescio o temporale, al Sud e in Sicilia, più isolate su medio Adriatico, basso Lazio e Sardegna. Qualche nevicata sull’Appennino centrale, a quote molto basse nelle Marche, fino a 400/900 metri nel resto del settore; neve più abbondante, ma a quote più elevate sui rilievi del Sud; un po’ di neve oltre 600-700 metri anche sui rilievi sardi.

Gelate diffuse di notte e all’alba al Nord; massime in calo, anche sensibile, al Centro-Sud. Ventoso sulle regioni centro-meridionali e sui mari settentrionali. Mari in prevalenza mossi o localmente molto mossi, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna.

