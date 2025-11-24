FacebookInstagramXWhatsApp

Bonus 2025 per gli over 70: chi può usufruire dello sconto sui bollettini

Bonus bollettini 2025: un'agevolazione destinata agli over 70 (e non solo). Ecco chi ne ha diritto e come richiederla.
Curiosità24 Novembre 2025 - ore 15:16 - Redatto da Meteo.it
Tra le agevolazioni previste per gli over 70, c'è anche lo sconto sui bollettini postali. Non tutti però possono beneficiare di questa agevolazione: ecco quali sono i requisiti richiesti.

Sconto bollettini postali per over 70: i requisiti

Il Bonus bollettini postali è un'importante agevolazione che riguarda gli over 70. Già presente negli anni scorsi, è stato confermato anche per il 2025 e niente sembra indicare che non venga riconosciuto anche per il nuovo anno. Ma di cosa si tratta e chi può richiederlo?

Ovviamente il primo requisito è quello anagrafico, visto che parliamo di persone con più di 70 anni. Ma non sono solo gli anziani a poterne beneficiare. La misura, come riportato nel Foglio Informativo di Poste Italiane, spetta anche ai titolari della Carta Acquisti.

L'agevolazione tariffaria per il pagamento dei bollettini è decisamente interessante, visto che nei casi sopracitati, è possibile pagare le bollette delle utenze domestiche con una commissione di 1 euro anziché 2 (come richiesto invece alla generalità dei contribuenti).

La commissione agevolata non riguarda solo gli over 70, ma possono beneficiarne anche i titolari di Carta Acquisti. Nel caso di pagamento di bollettino F35, all'importo della commissione di 1 euro, se ne aggiunge un'altra di € 0,13.

In dettaglio lo sconto bollettini prevede agevolazioni per:

  • il bollettino ordinario a 1 euro (il cui prezzo è generalmente di 2 euro)
  • il bollettino F35 a 1,13 euro (il cui prezzo è generalmente di 2,13 euro)
  • il bollettino precompilato per multe emesse da Carabinieri e Polizia Stradale a 1,49 euro (il cui prezzo è generalmente di 2,49 euro)

Il bonus non viene però applicato nel caso in cui i bollettini vengano pagati tramite i servizi di home banking o sul sito di Poste.it.

Come richiedere il bonus

Contrariamente a quanto avviene per altre agevolazioni, non occorre presentare alcuna domanda. Sarà sufficiente dichiarare, al momento del pagamento dei bollettini, di aver compiuto 70 anni di età o di essere titolari di Carta Acquisti, per vedersi riconosciuto lo sconto in automatico.

