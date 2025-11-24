Bonus 2025 per gli over 70: chi può usufruire dello sconto sui bollettini

Bonus bollettini 2025: un'agevolazione destinata agli over 70 (e non solo). Ecco chi ne ha diritto e come richiederla.

Curiosità 24 Novembre 2025 - ore 15:16 - Redatto da Meteo.it Curiosità 24 Novembre 2025 - ore 15:16 - Redatto da Meteo.it