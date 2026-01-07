Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza

Durante il weekend del 10-11 gennaio l’Italia sarà ancora investita da correnti piuttosto fredde nord-occidentali. Sabato il tempo sarà abbastanza soleggiato su gran parte del Nord, salvo l’Emilia-Romagna dove al mattino sarà possibile qualche locale precipitazione. Sulle regioni centro-meridionali cielo nuvoloso. Al mattino si verificheranno rovesci sparsi su Lazio Campania, e settore del basso tirreno. Rovesci isolati in Sardegna e nelle Marche.

Nel pomeriggio qualche rovescio nel settore del medio adriatico, rovesci e possibili temporali anche su Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

Tendenza meteo: venti forti nel weekend e clima freddo



Attenzione perchè soffieranno venti di Foehn nelle valli alpine occidentali, forti venti occidentali o di Maestrale al Sud e sulle Isole con raffiche anche a 70-90 km/h.

Temperature in aumento sulla Pianura Padana, in calo nei valori massimi al Centro-sud e sulle Isole.



Domenica i venti si attenueranno in particolare al Sud, mentre al mattino avremo piogge sparse sul settore tirrenico della Sicilia e sulla bassa Calabria, piogge residue nel sud della Puglia. Deboli nevicate nei settori più settentrionali alpini di confine. Temperature senza grandi variazioni al Nord, in calo nei valori minimi in Sicilia e sulle regioni centro-meridionali.