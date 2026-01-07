FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza

Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
7 Gennaio 2026
Durante il weekend del 10-11 gennaio  l’Italia sarà ancora investita da correnti piuttosto fredde nord-occidentali. Sabato il tempo sarà abbastanza soleggiato su gran parte del Nord, salvo l’Emilia-Romagna dove al mattino sarà possibile qualche locale precipitazione. Sulle regioni centro-meridionali cielo nuvoloso. Al mattino si verificheranno rovesci sparsi su Lazio Campania, e settore del basso tirreno. Rovesci isolati in Sardegna e nelle Marche.
Nel pomeriggio qualche rovescio nel settore del medio adriatico, rovesci e possibili temporali anche su Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

Tendenza meteo: venti forti nel weekend e clima freddo


Attenzione perchè soffieranno venti di Foehn nelle valli alpine occidentali, forti venti occidentali o di Maestrale al Sud e sulle Isole con raffiche anche a 70-90 km/h.
Temperature in aumento sulla Pianura Padana, in calo nei valori massimi al Centro-sud e sulle Isole.

Domenica i venti si attenueranno in particolare al Sud, mentre al mattino avremo piogge sparse sul settore tirrenico della Sicilia e sulla bassa Calabria, piogge residue nel sud della Puglia. Deboli nevicate nei settori più settentrionali alpini di confine. Temperature senza grandi variazioni al Nord, in calo nei valori minimi in Sicilia e sulle regioni centro-meridionali.

Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Tendenza6 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e clima freddo nel weekend. La tendenza dal 9 gennaio
Venerdì temperature in aumento e venti miti, poi nel weekend torna il freddo con piogge e nevicate fino a quote basse. La tendenza meteo
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Tendenza5 Gennaio 2026
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Tendenza4 Gennaio 2026
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Vortice ciclonico in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, con neve fino a bassa quota e freddo in aumento. Gli aggiornamenti meteo
