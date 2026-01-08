Meteo, 7-8 gennaio con nuove piogge e nevicate: le previsioni

Proseguono condizioni meteo dinamiche nel Centro-Sud Italia per il transito di alcune perturbazioni, con i maggiori effetti in termini di precipitazioni nelle regioni meridionali, anch’esse raggiunte nel corso di giovedì dall’aria fredda artica che sta dilagando lungo la Penisola. Venerdì le temperature subiranno un generale e temporaneo rialzo a causa di un flusso di correnti più miti occidentali, responsabili di piogge e rovesci nei versanti tirrenici, e che anticipano un fronte freddo che nel fine settimana oltrepasserà l’arco alpino diretto verso il Mediterraneo centrale, portando un nuovo calo termico in tutto il Paese, piogge e temporali al Centro-Sud e nevicate in Appennino. In gran parte del Nord non sono previste precipitazioni, con l’eccezione di nevicate sulle zone alpine di confine. Con i dati attuali, l’assenza di precipitazioni significative nelle regioni settentrionali sembra protrarsi anche all’inizio della prossima settimana (tendenza da confermare). Un fenomeno che merita attenzione nei prossimi giorni è l’intensa ventilazione, che caratterizzerà il tempo almeno fino a tutto il week-end. Giovedì i venti più forti (occidentali o di Maestrale) colpiranno le Isole maggiori, il Sud e i mari circostanti; venerdì, ruotando da ovest, saranno molto intensi anche su Tirreno, Ligure e regioni centrali; da sabato si disporranno dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche tempestose di Maestrale su Isole e Tirreno.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 8 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Campania, a parte la presenza di nubi compatte e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi occidentali. Nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci isolati e intermittenti su Puglia, Calabria e settori nord delle Isole, in attenuazione sulla Puglia dal pomeriggio e nelle altre regioni alla sera. Nevicate a quote collinari nel Gargano, oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia. Temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud: gelate diffuse al Centro-Nord. Massime in rialzo in Sardegna e, localmente, anche al Centro-Nord, in calo al Sud e in Sicilia: valori quasi ovunque sotto la media. Ventoso per Maestrale al Sud, sulle Isole e localmente anche al Centro. Mari da mossi a localmente agitati, eccetto i settori nord del Tirreno e Adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 9 gennaio

Al mattino nuvolosità diffusa in quasi tutta l’Italia, con parziali schiarite val Nord. Nevicate sulle Alpi occidentali, più sporadiche possibili su Prealpi Orobiche e Venete. Piogge in Toscana, interno del Centro, basso versante tirrenico. Nel pomeriggio migliora con più spazi di sereno al Nord-Ovest e lungo il medio-basso versante adriatico. Le piogge e qualche rovescio insistono nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud. Temperature in sensibile rialzo, anche nei valori minimi.

Forti venti occidentali su tutti e mari di ponente e Isole.