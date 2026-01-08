FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, correnti artiche sull'Italia: giovedì 8 gennaio freddo da Nord a Sud

Freddo ancora intenso, con vento forte e maltempo in parte del Centro-Sud. Breve tregua venerdì, ma nel weekend l'inverno alza di nuovo la voce
Previsione8 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Giovedì 8 gennaio insiste il maltempo invernale in parte del Centro-Sud, con un aumento del freddo dovuto alle gelide correnti artiche che si stanno propagando con decisione anche sulle regioni meridionali. Per venerdì è invece atteso un sensibile ma temporaneo rialzo delle temperature, favorito dall’arrivo di più miti correnti occidentali, che porteranno anche nuove piogge, soprattutto sul versante tirrenico del Paese.

Le temperature torneranno a calare già nel fine settimana, quando un fronte freddo valicherà le Alpi, accompagnato da piogge e nevicate che andranno a interessare prevalentemente il Centro-Sud; in gran parte del Nord non sono invece previste precipitazioni, con l’eccezione di qualche nevicata sulle zone alpine di confine.
Il freddo e il maltempo dei prossimi giorni saranno accompagnati anche da una ventilazione intensa: in particolare, giovedì venti forti, occidentali o di Maestrale, soffieranno soprattutto al Sud e Isole; venerdì intensi venti occidentali spazzeranno gran parte del Centro-Sud e le Isole, mentre sabato sono attesi venti settentrionali su gran parte della Penisola, con possibili raffiche di tempesta su Isole e Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 8 gennaio

Giovedì bello al Nord-Est, in Campania e su gran parte del Centro a eccezione della Toscana. Cielo in generale nuvoloso nel resto d’Italia, anche se con qualche schiarita pomeridiana, specie al Sud: piogge sparse su Calabria, Sicilia, Sardegna e, al mattino, anche nel nord della Puglia, con nevicate fino a quote collinari nel Gargano e oltre 800-1000 metri sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna; neve anche sulle Alpi Occidentali e Centrali fino a bassa quota.
Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna, in calo invece in gran parte del Sud: valori quasi dappertutto al di sotto delle medie stagionali. Ventoso per Maestrale al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio

A inizio giornata nuvole su quasi tutta l’Italia, con nevicate sulle Alpi Occidentali e sulle Prealpi Orobiche e Venete. Piogge in Toscana, sulle zone interne del Centro e sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio migliora, con più spazi di sereno al Nord-Ovest e lungo il medio-basso versante adriatico. Le piogge e qualche rovescio insistono nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud.
Temperature in sensibile rialzo, anche nei valori minimi. Forti venti occidentali su tutti e mari di ponente e Isole.

