Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: le zone a rischio maltempo da venerdì 9 gennaio

Una nuova perturbazione si avvicina all’Italia: è la numero 4 di gennaio, e tra venerdì 9 gennaio e sabato 10 porterà altro maltempo al Centro-Sud e nelle Isole, con piogge su molte regioni e nevicate sulle zone appenniniche, in alcune fasi anche a quote piuttosto basse. Il Nord Italia verrà invece sostanzialmente risparmiato dal maltempo, con appena qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine.

Le prossime saranno anche giornate molto ventose al Centro-Sud e nelle Isole: domani sono attesi miti venti occidentali che faranno temporaneamente risalire le temperature, mentre sabato sulla Penisola soffieranno forti e gelidi venti settentrionali che contribuiranno a un nuovo diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio

Domani nuvole in tutta Italia, ma con qualche schiarita sulle pianure del Nord al pomeriggio. Nel coso del giorno deboli nevicate sulle Alpi, anche a bassa quota sul settore alpino orientale; piogge sparse su coste centrali tirreniche, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna, con nevicatein serata sull’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri.

Forti venti occidentali al Centro-Sud e sulle Isole, specie sui mari di ponente. Temperature in sensibile rialzo, anche nei valori minimi.

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio

Sabato prevalenza di bel tempo al Nord, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità sulle zone alpine. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse su Lazio, Abruzzo e Molise, con neve sui rilievi oltre 700-900 metri; più a sud rovesci e temporali su Campania, Calabria e Isole Maggiori, con neve oltre 900-1100 metri sull’Appennino Meridionale, al di sopra di 1200-1300 metri sui rilievi della Sicilia, oltre 700 metri nell’entroterra sardo.

Ventoso al Centro-Sud e nelle Isole per venti freddi e intensi, settentrionali o di Maestrale. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in crescita in gran parte del Nord a eccezione delle zone alpine, in calo nel resto d’Italia.