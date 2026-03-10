Meteo, scatta l'allerta gialla l'11 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 11 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: torna l'allerta meteo gialla l'11 marzo 2026

Clima instabile e variabile in Italia. Dopo settimane dominate dall'alta pressione che ha garantito un clima quasi primaverile con temperature di gran lunga superiori alla norma, torna il maltempo in gran parte del Paese per il transito di una serie di perturbazioni. Il mese di marzo ha riportato piogge e temporali in diverse regioni, dapprima sulle regioni del Sud e Isole maggiori per poi raggiungere anche il Centro-Nord.

Nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria per la presenza di possibili fenomeni localizzati, intensi e a rapida evoluzione come temporali, forti raffiche di vento, grandinate con un basso pericolo per le persone, ma potenziali rischi per attività esposte. Nel dettaglio l'11 marzo 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per criticità l'11 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio

Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla comunicata per mercoledì 11 marzo 2026 dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio idrogeologico. Ricordiamo che l'allerta gialla per rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le varie zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'11 marzo 2026: