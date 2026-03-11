FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo Italia, stop alla primavera: tornano pioggia, vento forte e neve. Le previsioni

La primavera anticipata ha le ore contate: in arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e neve in Italia.
Clima11 Marzo 2026 - ore 15:10 - Redatto da Meteo.it
Torna il maltempo in gran parte d'Italia complice il transito di nuove perturbazioni che hanno messo in standby la primavera anticipata delle ultime settimane. Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo, piogge e temporali dopo settimane d'alta pressione

L'Italia si ritrova a fare i conti con una nuova ondata di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. La primavera anticipata delle ultime settimane, complice il dominio incontrastato dell'alta pressione, è oramai agli sgoccioli lasciando spazio al ritorno del maltempo.

Tra oggi, mercoledì 11 marzo, e domani (12 marzo 2026), tornano piogge e temporali in gran parte del Paese complice il transito delle perturbazioni n.3 e n.4 del mese. Dopo aver colpito le regioni di Nord-Est, Centro-Sud e Isole nelle prossime ore i temporali interesseranno anche le regioni del Nord.

La tendenza meteo per il weekend è ancora incerta, ma dati alla mano non si esclude il passaggio di una nuova perturbazione di origine nord-atlantica che potrebbero interessare il versante occidentale del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 11 marzo 2026: nuvole lungo tutto lo stivale con piogge deboli e residue nelle prime ore del mattino su Friuli Venezia Giulia, Alto Veneto, Levante Ligure, Romagna, Toscana e Alto Lazio. Torna anche la neve lungo le Alpi Orientali oltre 1500 metri.

Nel pomeriggio non si esclude l'arrivo di piogge e rovesci anche su Veneto, Venezia Giulia, Emilia Orientale, Romagna, regioni centrali, Appennino Campano, Basilicata, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Dal punto di vista termico le temperature massime in crescita al Nord-Ovest, mentre in calo al Centro. Valori stazionari, invece, nel resto del Paese.

Giovedì 12 marzo 2025 bel tempo con sole al Sud e Isole, mentre nel resto d'Italia alternanza di nuvole e piogge con tendenza a schiarite dal pomeriggio nel settore di Nord-Ovest e sulla Sardegna. Nelle prime ore del mattino piogge diffuse sul basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria e alto Lazio, ma anche sulle Romagna e aree interne del medio Adriatico. Temperature senza grandi variazioni.

Meteo, che tempo farà i prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in vista del terzo weekend di marzo 2026 delinea un clima instabile e variabile. Più nel dettaglio, in vista del fine settimana le proiezioni confermano un progressivo sfaldamento dell’area anticiclonica con l'arrivo di una nuova perturbazione da sabato 14 marzo 2026 diretta sulle regioni del Nord.

Al momento ci sono ancora molti margini di incertezza sull’esatto cammino di questo sistema perturbato, una incertezza che si farà sentire anche per la prossima settimana. L’elemento che appare al attendibile è un raffreddamento della massa d’aria sull’Italia con un calo delle temperature che torneranno su valori nella norma o anche leggermente sotto le medie stagionali.

Venerdì 13 marzo 2026 schiarite diffuse nelle regioni del Nord dove però non si escludono nebbie tra la notte e le prime ore del mattino sulla Pianura Padana. Nuvole irregolari al Centro-Sud con il rischio di deboli piogge nelle prime ore del mattino nelle zone interne e montuose sia peninsulari che delle Isole. In crescita le temperature al Nord e Toscana, mentre in calo al Sud e Sicilia.

Sabato 14 marzo 2026 clima instabile e variabile al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia dove non si escludono piogge e temporali. Anche al Nord nuvole diffuse con un clima in peggioramento per il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà zone di Nord-Ovest, Veneto ed Emilia Romagna. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

