FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a ri...

Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla per giovedì 12 marzo 2026 in Italia per maltempo e piogge in alcune regioni. Scopriamo tutte le zone interessate.
Clima11 Marzo 2026 - ore 17:18 - Redatto da Meteo.it
Clima11 Marzo 2026 - ore 17:18 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: torna l'allerta gialla per piogge il 12 marzo 2026

La primavera anticipata, complice il dominio incontrastato dell'alta pressione, è in crisi da diversi giorni in Italia. Da Nord a Sud, infatti, si registrano fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla con conseguenze in diverse regioni.

Con l'allerta gialla la Protezione Civile generalmente indica fenomeni meteo intensi e localizzati, ma con basso rischio per le persone. Anche se i rischi per le persone sono relativamente bassi, l'allerta gialla richiede ugualmente di essere monitorata visto che possono registrarsi possibili danni come: allagamenti di sottopassi, frane superficiali e vento forte.

Per questo motivo in caso di allerta gialla bisogna sempre prestare attenzione, visto che si tratta del primo livello di attenzione prima di quelli arancione e rossa.

Nella giornata di giovedì 12 marzo 2026 scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali per via del transito di una serie di perturbazioni che, dopo aver interessato le regioni del Sud e Isole Maggiori, sono dirette anche verso le regioni del Centro. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla per piogge e temporali è stata emessa dalla Protezione Civile per il 12 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;
  • Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, stop alla primavera: tornano pioggia, vento forte e neve. Le previsioni
    Clima11 Marzo 2026

    Meteo Italia, stop alla primavera: tornano pioggia, vento forte e neve. Le previsioni

    La primavera anticipata ha le ore contate: è in arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e neve in Italia.
  • Meteo, scatta l'allerta gialla l'11 marzo 2026 in Italia: ecco dove
    Clima10 Marzo 2026

    Meteo, scatta l'allerta gialla l'11 marzo 2026 in Italia: ecco dove

    Prosegue l'allerta gialla in Italia anche nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026: scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo prossimi giorni: cambia tutto, anticiclone in calo e piogge con la perturbazione del 10-11 marzo. Le previsioni
    Clima10 Marzo 2026

    Meteo prossimi giorni: cambia tutto, anticiclone in calo e piogge con la perturbazione del 10-11 marzo. Le previsioni

    L'alta pressione si indebolisce in Italia lasciando spazio al transito di nuove perturbazioni che interesseranno tutto il Paese.
  • Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio
    Clima9 Marzo 2026

    Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio

    Nuova allerta meteo gialla il 10 marzo 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Tendenza11 Marzo 2026
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Cede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Tendenza10 Marzo 2026
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Nel fine settimana l'alta pressione tenderà a cedere. È previsto un nuovo peggioramento accompagnato da un nucleo di aria decisamente più fredda
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
Tendenza9 Marzo 2026
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Marzo ore 19:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154