Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: torna l'allerta gialla per piogge il 12 marzo 2026

La primavera anticipata, complice il dominio incontrastato dell'alta pressione, è in crisi da diversi giorni in Italia. Da Nord a Sud, infatti, si registrano fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla con conseguenze in diverse regioni.

Con l'allerta gialla la Protezione Civile generalmente indica fenomeni meteo intensi e localizzati, ma con basso rischio per le persone. Anche se i rischi per le persone sono relativamente bassi, l'allerta gialla richiede ugualmente di essere monitorata visto che possono registrarsi possibili danni come: allagamenti di sottopassi, frane superficiali e vento forte.

Per questo motivo in caso di allerta gialla bisogna sempre prestare attenzione, visto che si tratta del primo livello di attenzione prima di quelli arancione e rossa.

Nella giornata di giovedì 12 marzo 2026 scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali per via del transito di una serie di perturbazioni che, dopo aver interessato le regioni del Sud e Isole Maggiori, sono dirette anche verso le regioni del Centro. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla per piogge e temporali è stata emessa dalla Protezione Civile per il 12 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone: