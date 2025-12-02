Meteo weekend 6–7 dicembre: che tempo aspettarsi? Le previsioni in Italia

Il passaggio di una serie di perturbazioni sta interessando gran parte d'Italia alle prese con maltempo e fenomeni temporaleschi intensi. Anche in vista del primo weekend di dicembre 2025 e della Festa dell'Immacolata si delinea un clima instabile e variabile da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, le previsioni dei primi giorni di dicembre 2025

Clima instabile e variabile sull'Italia, segnata dal passaggio di alcune perturbazioni che fino a venerdì impediranno l’instaurarsi di condizioni stabili su molte regioni. In particolare nelle ultime ore continuano a farsi sentire gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre che procede lentamente verso le regioni del Sud.

Da mercoledì 3 dicembre 2025 è previsto l'arrivo del primo impulso atlantico di dicembre diretto verso Nord-Ovest e Sardegna, mentre nel pomeriggio è previsto il passaggio di un'altra perturbazione in risalita dal Nord Africa. Nella giornata di giovedì 4 dicembre 2025 questo sistema perturbato si muoverà verso l’Adriatico facendo sentire ancora qualche effetto nelle zone di Nord-Ovest, regioni del Centro e basso Tirreno.

Al momento, stando alle previsioni meteo, il ponte dell'Immacolata appare più tranquillo con clima stabile ad eccezione di qualche episodio di instabilità nelle regioni del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 2 dicembre 2025: cielo grigio e nuvoloso da Nord a Sud con qualche schiarita solo su Sicilia e Calabria. Piogge e rovesci su Lazio e Campania, ma anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna e gran parte del Piemonte e della Lombardia. La neve torna ad imbiancare le Alpi occidentali oltre i 1200 metri. Le temperature massime in lieve crescita al Nord, Toscana e Sicilia.

Mercoledì 3 dicembre 2025 nubi diffuse da Nord a Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni di Nord-Ovest, lungo alto Adriatico, Sardegna e settori ionici. Ancora neve intorno ai 1300 metri sulle Alpi occidentali. In serata il maltempo interesserà anche le coste della Toscana. Stabili le temperature senza grandi variazioni.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi in vista dell'Immacolata 2025

La seconda parte della settimana delinea un clima influenzato da una circolazione ciclonica complice l'arrivo di una serie di sistemi nuvolosi.

Tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025, infatti, è previsto l'arrivo di due perturbazioni: la prima, in risalita dallo Ionio, porterà piogge e rovesci tra alto Ionio, Basilicata orientale e Puglia, prima di indebolirsi verso il medio Adriatico. La seconda, invece, colpirà le regioni del Nord-Ovest, il mar Ligure e la Sardegna con nevicate oltre i 1300 metri. In pomeriggio maltempo anche sulla Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica. In calo le temperature massime al Sud.

Da venerdì 5 dicembre 2025 la perturbazione si allontanerà verso i Balcani lasciando spazio all'arrivo di un impulso perturbato che coinvolgerà la Sicilia, Sardegna, coste tirreniche e liguri dove sono attesi fenomeni temporaleschi. In lieve aumento le temperature al Sud ed estremo Nord-Ovest, mentre in calo nelle zone di Nord-Est e regioni del Centro.

Infine la tendenza meteo in vista della Festa dell'Immacolata 2025 delinea il ritorno di un clima stabile con il rischio di qualche episodio di instabilità nelle regioni del Sud, Isole maggiori comprese. Al Nord, invece, il rischio di piogge è molto basso, mentre in Pianura Padana tornano i banchi di nebbia. Come sempre per conferme e aggiornamenti sull'evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini meteo.